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肌膚也要吃好油！盤點乳油木果油的美肌「3大好處」

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▲▼乳油木果油的3大美肌好處 。（圖／品牌提供）

▲THE BODY SHOP擁有完整乳木果油保養系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

吃進肚子裡的會挑好油，那肌膚呢？提到保濕不少人會想到乳油木果油，乳油木果油主要產自於非洲，可幫助保濕、滋養、防護、重建，目前市售相關產品多應用在肌膚保養，當地人其實不只將它塗在肌膚上，運用在頭髮、身體、清潔，更是好處多多！

▲▼乳油木果油的3大美肌好處 。（圖／品牌提供）

▲純天然乳油木果油 150ml 售價960元。

THE BODY SHOP精選產自社區公平交易的192顆乳油木果，製造出全新升級的「全效乳油木果油」，質地豐盈滋潤，能依自身需求，調配創造出屬於自己的美麗配方。

▲▼乳油木果油的3大美肌好處 。（圖／品牌提供）

▲乾荒髮絲需要的潤澤髮品，也都一應俱全。

乳油木果油也被稱為「女性的黃金」，親膚性高，天然滋潤成分，適合所有膚質使用。也因為具有卓越保濕、滋潤和防護功效，適合乾性膚質使用，特別是乾冷的冬季，柔適滋養、呵護肌膚的同時，高效防護作用更能為肌膚築起一層天然保護，抵禦外在環境因子對肌膚造成的傷害。

▲▼乳油木果油的3大美肌好處 。（圖／品牌提供）

▲乳油木果修護潔膚皂 100g  售價200元。

THE BODY SHOP臉部及身體照護專家 Vanda Serrador親自分享乳油木果日常保養方式：

去除老廢角質：將乳油木果蔗糖去角質霜輕揉搓拭於膝蓋、手肘、腳跟等乾燥部位，以畫圈方式按摩後用清水洗淨。

肌膚清潔：將質地盈潤的乳油木果沐浴乳搓至泡沬清潔肌膚，使肌膚不洗淨不乾澀，也可選用乳油木果潔膚皂清潔沐浴。
保濕滋潤：最後用毛巾擦乾，塗抹自己喜好質地的乳油木果保濕滋潤產品，像是保濕油、身體乳都是潤澤肌膚的好選擇。

▲▼乳油木果油的3大美肌好處 。（圖／品牌提供）

▲乳油木果修護身體滋養霜 200ml 售價960元。

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關鍵字：

THE BODY SHOP, 乳油木果油, 保濕
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