木村拓哉家第4名成員出道！首次拍攝就成為日雜內頁主角

▲木村光希之後，木村家又有新成員出道。（圖／左．翻攝自instagram@nylonjapan、右．kokiofficial_0205）

記者曾怡嘉 / 台北報導

自從木村光希頂著父親光環出道後，年僅15歲的她不僅是日本媒體寵兒，更獲得香奈兒美妝大使的殊榮。小女兒如此成功，先前也有消息指出，光希的姐姐心美也有意登上螢光幕，沒想到搶在姊姊前，木村家第四位成員已搶先出道。

▲光希人氣看漲，在各大時尚雜誌都能看見她的身影。（圖／翻攝instagram@kokiofficial_0205）

▲木村家愛犬Etoile雜誌初登場，頗有大將之風。（圖／上‧翻攝自summer的連衣裙VV微博、下．翻攝自instagram@kokiofficial_0205）

日前光希拍攝為日本時尚雜誌Nylon拍攝2月號封面，這回帶著愛犬Etoile一同入鏡，一向以酷酷形象現身的她，也展現了可愛的一面，不小心透露少女的純真笑容。

▲15歲的光希將香奈兒穿出自己的調調。（圖／翻攝自instagram@nylonjapan）

這次拍攝雜誌的造型，也大量採用少女粉紅色，讓光希貼近15歲的自己，日本網友也太讚她穿出了青春氣息，笑容尤其可愛。也有人表示愛上木村家第四位新星，是說木村家成員每個都太有星味了吧！

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