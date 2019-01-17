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日本一推就賣到缺貨！蘭蔻超可愛的字母頰彩來了

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▲蘭蔻春妝超勸敗，這款字母腮紅話題性十足。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想到巴黎，好像就和春天、咖啡、詩句、以及美麗的巴黎女人密不可分。2019年春天，蘭蔻將這些美好元素，串聯成一【幸福時光】春季限量彩妝系列，以巴黎咖啡座常見的編織藤椅為靈感，融入春天粉嫩色彩與玩心，打造這個別緻彩妝系列。

▲▼ LANCOME2019春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ LANCOME2019春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲立體字母腮紅在PTT美妝版已被推爆，大家準備手刀搶貨。（圖／記者曾怡嘉攝）

經典字母頰彩

享受咖啡幸福時光的女子，怎能沒有容光煥發的好氣色呢？這款前所未有的限量春季彩妝精品，以細膩粉體壓製成「LANCOME」多色大寫字母，一打開隨心調和色彩，打造溫暖粉紅光暈。▲▼ LANCOME2019春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ LANCOME2019春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲濕軟粉質很好上色，一物三用CP值超高。（圖／記者曾怡嘉攝）

幸福時光眼唇頰三用霜

壓印蘭蔻經典玫瑰標誌的細緻粉霜，可隨心使用於眼部、唇部及臉頰，用於雙頰可創造自然紅潤氣色，輕點於雙唇時呈現霧面層次妝感，抹於眼部則可呈現粉嫩清新眼神，是一款絕妙的三合一多效彩妝精品！

▲▼ LANCOME2019春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲仙氣逼人的色選，意圖使人選擇障礙。（圖／記者曾怡嘉攝）

絕對完美唇膏 幸福時光限量新色

2019春天，推出三款優雅清新的玫瑰粉色系。色號#125是柔美百搭的乾燥玫瑰色、#130是帶有淡淡光感的裸粉玫瑰色、#135是閃耀時尚的桃粉玫瑰色，顏色超美絕不踩雷，趕快靠櫃去試試吧！

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關鍵字：

LANCOME, 蘭蔻, 春妝, 2019
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