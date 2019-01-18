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人美就是任性！張柏芝用「牙刷」梳眉　教你4招搞定出門妝

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▲▼張柏芝傳授日常化妝技巧。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝最近很常在社群平台與網友互動。（圖／翻攝自張柏芝中文網官方微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

晉升三寶媽的張柏芝，日前在官方微博分了一個「令人心碎」的美妝視頻，視頻中只花了簡單4招就完成整個妝容，看完只覺得傷心，因為他人美果然就能為所欲為，一起來看看她用了哪些招！

▲▼張柏芝傳授日常化妝技巧。（圖／翻攝自微博）

▲頭髮天生自然捲，只要不毛燥就好。

冷水撫平毛燥

視頻一開頭她就表示，如果不是工作當下，只帶孩子出去玩，她的妝髮會這樣做。首先她會將頭髮綁起來，接著用手沾一點冷水，將頭頂捲捲的毛燥去除，她招認她根本懶到連吹風機都不打開，用水就能順髮。

▲▼張柏芝傳授日常化妝技巧。（圖／翻攝自微博）

▲本身就有著漂亮濃眉，外出時只要刷順就行。

牙刷刷眉毛

張柏芝的深邃輪廓來自媽媽，媽媽有著1/4的中英混血，所以她的五官幾乎在媽媽肚子裡就長好，眉毛幾乎也都不用畫。影片中她用牙刷順眉毛，她說梳一梳就能出門，這種畫法也太狂了！


氣墊粉餅上妝

她最重視的就是底妝，她用的是雪花秀的氣墊粉餅，看著她拿出粉餅從眼下拍到鼻子，兩頰隨意帶過就搞定，她說她睫毛也都不用刷，這樣就可以了。

▲▼張柏芝傳授日常化妝技巧。（圖／翻攝自微博）

▲她分享若真的要刷腮紅，她私下愛用的是benefit。

嘴唇擦護唇膏

她兩頰本來就會泛紅，所以省略腮紅，嘴唇習慣用蘆薈保濕，簡單滋潤雙唇就完成。

▲▼張柏芝傳授日常化妝技巧。（圖／翻攝自微博）

▲生完寶寶的她，氣色和身材都恢復的不錯。

剛生完孩子的她，身材恢復得很好，她先前表示瘦身關鍵就是要好忍耐，但也不需要給自己太多減肥壓力，當數字達到滿意標準可以獎勵一下自己，但吃進口的臉一定要控制。她三餐不能少的就是水煮蔬菜，另外她也會隨身攜帶紅棗茶當作水來喝。

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關鍵字：

張柏芝, 女星, 化妝
fashion.net

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