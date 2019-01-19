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買1抵4的CP值爆炸高！每個女孩化妝包都應該有一支霧面口紅

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記者李薇／綜合報導

過年時節，紅色最能象徵喜氣洋洋的感覺，相當應景，不僅穿搭帶紅，不妨也入手一支紅色的唇膏，為自己打點出耳目一新的妝容吧！可別小看紅色的口紅，它不僅能夠畫出美美的唇妝，還有4種應用法，等於買1支抵4款單品，CP值超高。

▲買一支紅色唇膏不但沾過年喜氣，還有超多用法。（圖／達志示意圖）

【紅色唇膏4種用法】

1.唇彩式用法：最基本的用法，就是使用紅色唇膏畫在嘴唇上，打造出好氣色，還可以變化出像是滿版的全唇彩或是咬唇妝的畫法，相當多變。

2.當作腮紅來用：若是出門臨時沒有帶腮紅，又想要有好氣色，可以直接將唇膏點在兩頰位置，使用氣墊粉霜拍開，就可以打造出宛如肌膚透出的超自然紅潤感；或是也能用手指沾取唇膏色之後，輕點在兩頰的位置，輕輕拍開，也能打造出完美的頰彩效果。

3.拿來遮黑眼圈：讓人非常困擾的黑眼圈，許多人會直接用遮瑕膏來改善，卻越遮越厚，這時，可以使用口紅先打在黑眼圈下方，先做出色彩的校正之後，再使用遮瑕或是粉底液，就能遮得輕透又自然。

4.紅色眼妝靠它：一般人話紅眼妝大部分都會挑選紅色的眼影，但其實不需要另外買眼影，使用紅唇膏也可以做到，先用紅色唇膏畫在想要的眼妝部位之後，再使用米色或是大地色的眼影，做出自然的暈染，就能夠創造出超時尚的紅色眼妝。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

口紅, 唇膏, 彩妝
fashion.net

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