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神樂坂不只有赤城神社！4間文青咖啡廳請收進行程裡

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▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

漫步在東京文青的咖啡地圖，一公里長的斜斜坡道，東京的「速度」很快，很難得走進這裡，讓你重新尋訪這座城市的一份懷舊與寧靜，神樂坂一直是文青心裡的一個僻靜所，引人探訪的不只有隈研吾的「赤城神社」，神樂坂有許多法式咖啡店、懷舊風格的復古喫茶店，趁著連假出國到東京的你，當然要把這些心愛小店都收進行程裡。

Times cafe

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

外觀是水泥刷牆的灰調，寫著大大「COFFEE」。這間採時間制的咖啡店！前30分鐘只要390日圓，之後每10分鐘100日圓，一直給他加下去，一天的上限是1990日圓，換算成台幣其實不算太貴的價格，而且咖啡、飲料都可以喝到飽，加上溫馨空間不少考試族、SOHO族都把這裡第二個家。

地址：東京都新宿區神樂坂 2－12

AKAGI Cafe（赤城咖啡）

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

花蓮星巴克貨櫃屋門市的設計者隈研吾，在神樂坂的另一個作品，將原有的赤城神社與一旁的新大樓結合，讓人感受到東京這個古今並存的時空氛圍，除了參拜一旁的赤城神社，走進赤城咖啡館裡，也能飽嚐日式甜點、咖啡，算是個很深度旅遊的點。

地址：東京都新宿區赤城元町1－10

SHIMADA Cafe

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

這間沒有查地圖可能還找不到，隱身在樸實公寓的三樓，店內溫馨空間很像走進日本朋友的家裡一樣，必吃的法式吐司與咖啡，足可讓你在悠閒的午後來場甜美的消磨。到了晚上會關上小燈，每桌放上小蠟燭，簡直超適合跟男友來這裡燭光約會。

地址：東京都新宿區神樂坂 3－6

Canal Cafe

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 東京文青咖啡地圖！到「小歐洲」神樂坂4間咖啡店廢一整天（圖／bella儂儂提供）

去過一次還會想再去一次的水岸咖啡廳，儂編去的時候是夏天，天朗雲清，很適合一整個下午坐在甲板區上，在陽光下曬一曬，不過聽說櫻花季來的時候，可以坐在櫻樹下，賞花、看著電車來來往往，那個時候才是真正的美到哭！

地址：東京都新宿區神樂坂1－9

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

咖啡廳, 東京, 文青, 文青咖啡, 日本
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