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2019最容易閃婚的星座Top 5 ！牡羊不衝動就空等、巨蟹穩定就嫁了

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▲2019最容易閃婚的星座是？ （圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

現代人越來越嚮往閃電愛情，今天認識明天就登記結婚，那麼今年又有哪些星座的戀愛進度會大大超前呢？以下就公開2019閃婚星座Top 5 ！

Top 5 巨蟹座

周遭只要有巨蟹的朋友，就不難發現他們對家庭的渴望。特別是當巨蟹的好友結婚，那麼他們也會隨之受到影響。在巨蟹的腦中，只要有穩定的對象，穩定的愛情，就心甘情願被婚姻捆綁，和另一半走入禮堂，即使犧牲自己的事業或是生活也絲毫不在意。特別是2019，巨蟹會有想轉變的心態出現，其實有時候想都沒多想，就婚了。

▲婚禮 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 雙魚座

雙魚座同樣是離不開愛情的星座，名副其實的為愛情折腰，很多現實面對他們來說，都不算什麼。只要對方能夠和自己攜手克服，那麼就能夠先婚再說。與其說是閃婚，倒不如說2019是雙魚收穫的年份，他們會遇到很多貴人，在牽線之下，順利開花結果，看上去進度很快，其實想婚的念頭已經發酵很久了。

Top 3 射手座

對於射手座上榜，許多人應該都很意外，因為以往在社群打卡最活躍，天黑還不想回家的浪子，就莫過於射手們了。不過一旦發現他們最近減少聚會次數，或是開始為了未來設想，那麼這就是射手想婚的證明了。他們要麼不談戀愛，一談就是閃電型，因為射手認為，人對了，時間不是重點。2019正是射手想穩定的一年，從後半年開始，能夠看到射手的巨大變化。

▲婚禮 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 牡羊座

牡羊座的熱度總是位在12星座前列，愛情方面也不例外，有了心儀的對象，絕對是衝衝衝，而且2019對牡羊來說，是具有轉變的一年。牡羊絕對是不追到手心不死，當然熱度分為兩種，要麼衝到底，要麼失去動力。所以2019的牡羊，不是閃婚就是空等一年。

Top 1 雙子座

2019雙子座的閃婚絕對讓眾人大吃一驚，因為那個對象可能是朋友見都沒見過的。突然帶給朋友看，就是要步入禮堂了。雙子其實很難投入一段愛情，他們會覺得當朋友更穩定，不過一旦出現了自己覺得適合的人，就不會多加考慮，特別是魯很久的雙子，都會突然婚頭。

▲婚禮 。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

2019, 閃婚, 星座, Top 5
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