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過年每天狂歡日夜顛倒！3款舒眠香氣讓妳迅速找回生理時鐘

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文／Squid

過年連續一週狂歡開喝，幾乎都日夜顛倒，到了即將上班、上課的時刻，若是沒有好好調整時差，那一定會感到相當痛苦，這時不妨使用一些香氛，幫助自己重新回歸完美狀態，《ET FASHION》也整理3款一定要買的單品，可以幫助舒眠熟睡。

▲NEOM（圖／品牌提供）

【NEOM舒緩恬睡極致美肌香氛蠟燭】售價1900元

英國皇室御用香氛NEOM針對冬季乾燥及忙碌疲憊緊繃的肌膚推出專門為身體按摩保養的香氛蠟燭，使用100%純天然植物精油，含有使肌膚柔軟的可可脂，與大豆油、油菜籽油及富含維他命的甜杏仁油調和，其獨創的香氣配方不僅能帶來心靈上的放鬆，還能將融化後的溫感蠟油運用在按摩與指壓，在冬天帶來滿滿的暖意與紓壓。

▲NEOM（圖／品牌提供）

【Apothia絲絨恬睡情境室內擴香】售價3,300元

來自美國洛杉磯的Apothia風格情景香氛品牌，受到好萊塢各界明星的喜愛，更是獲得過有「香氛界奧斯卡」之稱的 FIFI Awards 年度最佳室內香氛。採用純天然植物蠟及優質精油，乳霜般的質地，就算直接接觸肌膚也不會造成傷害。

【Bamford香氛室內擴香】售價2,900元

「天空系列」香氛室內擴香，將天空印象化為香味的創作靈感，紀錄英國 Daylesford 不同時刻的天空，與自然世界連結，創造出永恆、寧靜以及純粹優雅的氛圍。傳統工藝製成手作口吹玻璃瓶身，搭配仿真實樹枝彎曲的擴香竹，完美詮釋低調奢華品味。

關鍵字：

NEOM, Apothia, Bamford, 10/10, 彩妝
fashion.net

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