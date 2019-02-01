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七彩豬豬旋轉樂園現身桃園　百貨豬年裝飾超時髦吸打卡

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▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾不僅搞熱鬧，還要夠時髦，華泰名品城塑造美式唐人街場景，供民眾打卡。（圖／華泰名品城提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2月初即將迎來農曆春節，各家百貨也依序換上應景的春節裝飾，生肖年豬年題材本身就討喜，桃園華泰名品城出現「豬豬旋轉木馬」，佐上夜晚燈光美麗又浪漫，大江購物中心則是在館內放置許多趣味擬人豬公仔，可愛的姿勢也吸引民眾拍照留念，今年春節佈置主打時髦活力，年還沒到就有好心情。

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲大江購物中心的豬年裝置看起來好討喜。（圖／大江購物中心提供）

GLORIA OUTLETS華泰名品城為期46天的新春檔期，分別在第一與第二廣場佈置中西合璧年節大道，第一廣場以「唐人街」為概念打造，十字路口、紅綠燈、英倫電話亭、路標等歐美街景元素全部具備，為強調新春氣氛，街景間懸掛大紅燈籠，還有可愛金豬帥氣壓馬路；第二廣場還有豬豬旋轉舞台，晚上還有燈光秀，在鏡球的折射下感覺超熱鬧。

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲從早到晚都有不同風景。（圖／華泰名品城提供）

也在桃園市中壢的大江購物中心，則以豬為主題打造全新「豬福」春節藝術裝置，館內各處有高約200公分的豬仔模型，豐富的表情與擬人化的活潑動作相當逗趣，在商場逛街便會遇到一身華服的「貴婦豬」、1樓水池也有「溫泉豬」出現，此外還有招財豬、shopping豬、富貴豬、歡喜豬與出沒美食街的「吃貨豬」等。

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲擬人化的豬豬出現商場，讓民眾能做趣味打卡。（圖／大江購物中心提供）

新光三越信義新天地也高掛整面紅燈籠，看起來超級喜氣，穿插在其中的豬年吉祥物，則是與原民藝術家「不舞˙阿古亞那」合作繪製的山豬圖騰系列創作，結合農曆年從即起至2月底舉辦「豬年空間特展－諸事FUZU」系列特展，於台北信義新天地、台中中港店及台南新天地3店展出，民眾在逛街之餘，也能觀賞到藝術創作。

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲百貨趣味豬年裝飾。（圖／各百貨提供）

▲新光三越也展出一系列與原民藝術家合作的豬年創作。（圖／新光三越提供）

關鍵字：

豬年, 農曆, 新年, 華泰名品城, 中壢, 大江, 桃園, 新光三越, 佈置
fashion.net

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