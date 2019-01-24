測測你正邁入感情的哪個階段？失望情緒出現 or 收穫全新開始

對許多人來說，感情是一輩子都在學習的課題，兩個人無論走到哪個階段、戀愛、婚姻，或是單身。跟自己與另一伴都還是需要許多的磨合和包容。

當邁入不同的階段時，也會面對不同的新課題。來看看你正在感情中的哪個階段，而正在經驗或學習一些什麼？

先靜下心來，然後憑直覺從1~5張牌中抽選一張。



．

．

．

．

．

．

．

選好了嗎？

來看看你選到哪張牌卡呢？往下拉看解答！

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

1.信任







這張牌在提醒你，你並沒有被欺騙，因為妳真正所擁有的，是騙不走的，但可以拿走的東西，本來就不值得妳緊抓不放。當你在感情上一直緊抓不放某些期待時，那請你要放下。當你帶著期待，那也容易有種被欺騙與失望的感受出現。

兩個人的信任並不是建立在其中一方應該要改變或如何表現，才值得被信任，那這種的信任程度是非常的低。很有可能目前的情感關係，還未到成熟穩定的程度，如要繼續走下去，先要學習好好經營，在關係裡保持著天真，並信任自己。當你真的信任時，你會知道什麼是毫無保留。

2.投射

很有可能你正在一段關係或婚姻中，兩個人如要長久的相處，那你需要認識對方並不是你所想的那樣，當你放下那理想的樣貌，來認識彼此時，感情會變得真實與和諧。感情裡的不和諧，常常是來自我們過分的強求對方要成為自己心中所要的樣子，但卻忘了去欣賞彼此的獨一無二。不妨捫心自問，到底妳愛的是妳所要的那樣子，還是這個人。大部分的時候，人們會回答：都有啊。

但是當妳真的靜下來思考時，那真相就會浮現出來。妳也可以問問自己，妳要的是對方愛妳真實的樣貌，或是妳營造出的外在形象。那妳就會知道要如何與對方相處了。

3.傻瓜





這是一張要進入下一階段關係的牌卡。很有可能你將進入了婚姻，或一段新的開始。無論是一個什麼開始，都非常適合妳為自己去冒險，傻瓜牌是一張願意為自己冒險的牌卡，冒險的定義是：妳不知道會發生什麼，一切進入到未知，但也因為進入到未知，妳的生命才會有所成長，才懂得負責任的意義。化未知為已知，是不容易的，因為這會去經驗許多挑戰，也會面對征服自己恐懼的時候。但在已知中，是無法前進的，那安逸也只是個表象。此時你要學習大智若愚的生命態度，讓自己保持平常心，將會有許多收穫。

4.四海一家





你抽到這張牌卡時，表示非常適合張開雙手迎接新的家人來到生命中，很有可能是婚姻、認識另一伴的家人、或是你打開了朋友圈，讓自己有新的桃花來臨。重要的是，當妳願意打開心去認識身邊的人時，那心裡的自卑感或優越感才會消失。每個人生來都是平等的，但因為人的恐懼與控制，因此產生了許多對立和差別。當進入一個新的環境時，內心很容易會有保護意識出來，而忘了愛是拉近人與人之間的距離的接著劑。這張牌是關於慶祝，喜悅的慶祝所有愛的結合。當妳打開心，這所有的發生，將會是一個很棒的禮物。

5.叛逆者

這個叛逆者，是一張國王牌，是一個願意離開自己的舒適圈，接受磨練與挑戰的國王。這是一張提醒著無論你身在何處，或是在關係中遇到任合的狀況，都要保有自己。在現代的生活，人們常常被生活壓力所麻痺了自己，這似乎變成了一種現象。但是妳完全不處於這樣的狀況，也就是說你跟別人"不一樣"，當跟別人"不一樣"時，別人會認為這是一種叛逆。但身為做自己的妳，這樣才是充滿了力量。因此你的感情生活也"不一樣"，妳不需要照著社會的道德意識來生活，無須過跟別人一樣的結婚、或生小孩之類的方式。妳只要經營妳要的感情，那就充滿了力量。

文／Harper's BAZAAR 圖／泰瑞莎

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

【BAZAAR奧修禪卡占卜測驗】我準備好進入穩定交往關係了嗎？

【BAZAAR插畫心理測驗】直覺選出你最愛的動物，看2019年工作、愛情運勢！