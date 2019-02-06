塞車不再全身痠痛　5招小空間體操解救僵硬

▲春節塞車有時就是好幾小時，身體久坐都有僵硬感。（圖／CFP）

編輯／借借

過年雖然全家返鄉出遊很開心，但也免不了遇到大量車潮，此時除了有耐心之外，也能順便做做幾招「拉筋式」緩和僵硬的身體，萬芳醫院復健科鄭宇軒醫師，曾示範在小空間車內如何伸展，覺得身體僵硬不妨可試試。

動動頭頸

上半身維持直立不動，頭部側傾，往左自然垂下，速度慢慢來即可；角度往前延伸，可伸展後肩頸肌群，每個動作維持15至30秒，反之亦然。嚴重頸部骨刺與椎間盤突出的病人請避免此動作。

▲動動頭頸，記得速度不要太快。（圖／翻攝今日北醫，以下同）

大象鼻子

左手平舉往右前方伸，右手施力壓向身體，然後換右手做同動作，維持15至30秒，這個動作可伸展肩膀及後背肌群。

拱背抱球

下背部採取穩定姿勢，雙手手肘伸直，呈現抱球姿勢往前，伸展肩胛內側、上背部肌肉，維持15至30秒。

快樂腳

採正常坐姿，動作為墊腳尖後，再勾腳尖各10下，此動作有助下肢關節活動，避免關節與肌肉緊繃。

翹二郎腿

就是平常翹二郎腿的姿勢，但背部要打直，腹部往小腿方向壓，以利伸展臀部肌群，持續約15至30秒，換腳再做一次。但坐骨神經不適與髖關節手術的病人，要避免此動作。

鄭醫師另提醒，坐車的時候，姿勢盡量維持正坐並坐滿，椅背微後傾度，背部貼緊椅背，讓臀部、背部都有支撐，可減低肌肉負擔。而且如果狀況允許，每1小時應該下車散步活動10分鐘，讓身體舒展一下。