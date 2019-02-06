fb ig video ETtoday search mobile

塞車不再全身痠痛　5招小空間體操解救僵硬

> >

▲▼北京,北京市,塞車,堵車。（圖／CFP）

▲春節塞車有時就是好幾小時，身體久坐都有僵硬感。（圖／CFP）

編輯／借借

過年雖然全家返鄉出遊很開心，但也免不了遇到大量車潮，此時除了有耐心之外，也能順便做做幾招「拉筋式」緩和僵硬的身體，萬芳醫院復健科鄭宇軒醫師，曾示範在小空間車內如何伸展，覺得身體僵硬不妨可試試。

動動頭頸
上半身維持直立不動，頭部側傾，往左自然垂下，速度慢慢來即可；角度往前延伸，可伸展後肩頸肌群，每個動作維持15至30秒，反之亦然。嚴重頸部骨刺與椎間盤突出的病人請避免此動作。

▲伸展操。（圖／翻攝今日北醫）

▲動動頭頸，記得速度不要太快。（圖／翻攝今日北醫，以下同）

大象鼻子
左手平舉往右前方伸，右手施力壓向身體，然後換右手做同動作，維持15至30秒，這個動作可伸展肩膀及後背肌群。

▲伸展操。（圖／翻攝今日北醫）

拱背抱球
下背部採取穩定姿勢，雙手手肘伸直，呈現抱球姿勢往前，伸展肩胛內側、上背部肌肉，維持15至30秒。

▲伸展操。（圖／翻攝今日北醫）

快樂腳
採正常坐姿，動作為墊腳尖後，再勾腳尖各10下，此動作有助下肢關節活動，避免關節與肌肉緊繃。

▲伸展操。（圖／翻攝今日北醫）

翹二郎腿
就是平常翹二郎腿的姿勢，但背部要打直，腹部往小腿方向壓，以利伸展臀部肌群，持續約15至30秒，換腳再做一次。但坐骨神經不適與髖關節手術的病人，要避免此動作。

▲伸展操。（圖／翻攝今日北醫）

鄭醫師另提醒，坐車的時候，姿勢盡量維持正坐並坐滿，椅背微後傾度，背部貼緊椅背，讓臀部、背部都有支撐，可減低肌肉負擔。而且如果狀況允許，每1小時應該下車散步活動10分鐘，讓身體舒展一下。

關鍵字：

過年, 塞車, 春節, 出遊, 走春, 伸展, 體操, 身體僵硬
fashion.net

熱門文章

盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

必買限定版保養品！「小紅瓶」修護神器、「小豬瓶」青春無敵

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

一年就等這一篇！12星座2019整體年運勢　天蠍運勢大好、雙子戀情開花結果

tag酒鬼衝一波！全球首間「啤酒旅館」開幕　打開水龍頭就能暢飲

2019必買10款「精品後背包」！GUCCI、YSL投資就對了

所有女生都適合！歐美風「慵懶微捲髮」　平板夾3步驟就搞定 12星座2019開運色！「換錢包」添財運　雙子選淺藍色、金牛用暗紅 過年紅包入手專櫃彩盤！這3款最超值　買了不後悔 大年初一忌洗頭！「乾洗髮」解救頭臭油膩　使用前3點要注意 有事相求才上門！6種「壞朋友」讓妳月經不順、內分泌失調！ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《金湯匙》選角最令人期待 老公選他們準沒錯！絕不隨便跟人曖昧的星座TOP3

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面