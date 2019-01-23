巴黎高訂周／GIVENCHY揹上巨無霸蝴蝶結背包　夢幻風格要讓少女瘋了

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@givenchyofficial、品牌提供、美聯社、達志影像

現正如火如荼進行的巴黎時裝周，將世界各地的時尚界菁英齊聚一堂，其中，在台灣時間1月23日清晨3點30分時登場的GIVENCHY Haute Couture 2019 春夏高訂大秀，非常值得注目，尤其是麻豆身上超巨大的蝴蝶結背包，一出現就吸引了大家目光，絕對是這次時裝秀的一大亮點。

GIVENCHY這季以「Bleached Canvas」（漂白畫布）為主題，品牌藝術總監Clare Waight Keller利用簡約的形體與線條，並採用強烈的黑與白，和光譜中的飽和色彩，來詮釋她心中的「高級訂製」，其中這兩套全白與墨水黑色的套裝最能展現此概念，搭配的巨大蝴蝶結背包更顯得氣勢磅礡。

在 Instagram 查看這則貼文 GIVENCHY（@givenchyofficial）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 22 日 下午 5:07 張貼

像是上圖紅、黃、藍三套洋裝，除了採用大膽的飽和色彩之外，也與蕾絲完美的結合，全身同色設計加上蕾絲高級的透視感，更凸顯了細膩感，展現了極致的「高級訂製」感。

藝術總監Clare Waight Keller是首位坐上此職位的女性，在2018 BFA英國時尚大獎更一舉奪下了「年度英國設計師」獎項，當時的頒獎人正是梅根王妃，她特別穿著GIVENCHY黑色單肩禮服，挺著孕肚依然優雅，另外，梅根王妃結婚時所穿的婚紗，也是由Clare Waight Keller一手操刀設計的呢！

不只有梅根鍾愛GIVENCHY，許多明星出席各大活動時也很愛穿上身，像是伊薩米勒出席電影活動時所穿的羽毛裝，就是GIVENCHY 2018年的秋冬款。

圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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