Dr. FORHAIR登台、Dyson推23.75K金限定版　1月髮品清單出列

頭皮是人體僅次於眼周第二薄的皮膚，老化速度更是臉部的6倍以上，因此台灣市場近年來越來越重視護髮與養髮的重要性。這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美髮新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標。

Botanist植物性受損護理系列

蟬連2018年日本樂天市場美妝香水、綜合排行榜雙冠王，台灣人旅日掃貨首選的植物系洗沐品牌「BOTANIST」，將在台正式推出日本大受好評的BOTANIST「植物性受損護理系列」，「BOTANIST植物性洗髮精(受損護理型)」添加鳶尾花及小蒼蘭香氛，搭配專屬「W植物修護配方」，從內而外針對受損的毛髮進行深層修護，為秀髮注入全新生命。

「BOTANIST植物性潤髮乳(受損護理型)」則添加牡丹及莓果為秀髮帶來柔和觸感及迷人花果香。此系列於日本一開賣便創下網路通路2天內完售的驚人紀錄，成為櫻花妹瘋搶的單品。

「BOTANIST植物性洗髮精(受損護理型) 鳶尾花&小蒼蘭」及「BOTANIST植物性潤髮乳(受損護理型) 牡丹&莓果」市價皆為550元/490ml，將於1月21日陸續在全台屈臣氏、寶雅、家樂福通路販售。

韓人氣落髮救星Dr. FORHAIR登台

旗下"頭皮護理豐盈洗髮精"在韓國創下每秒銷售2.7瓶的驚人成績，同時登上韓國現代居家購物和樂天居家購物的洗髮精銷售榜冠軍寶座。被韓妞喻為落髮救星的Dr. FORHAIR1月底將陸續在全台各大電商，包括Yahoo、PCHome、MOMO、博客來等，以及屈臣氏、品牌概念店、各大藥局等實體通路全面上架。除了明星豐盈系列Folligen，同時還引進敏感性頭皮專用的Phyto Therapy與修護損傷用的Absolute Silk Damage三大系列。

頭皮護理豐盈洗髮精 500ml，建議售價990元

通過美國FDAOTC與韓國食藥管理局的防脫護髮許可，大量臨床效果驗證，除了減少掉髮外還能解決各種頭皮問題。使用者表示，使用該產品四週內皮脂量降低了，角質、頭皮發紅以及毛孔異物也都減少了

另外，為了建立良好頭皮環境，Dr. FORHAIR 還推出創意髮品：茶樹速效紓緩滾珠瓶與頭皮清潔棉花棒。前者可隨身攜帶，隨時滾在頭皮上調節多餘皮脂、鎮定頭皮，不怕青春痘、粉次找上門。茶樹速效紓緩滾珠瓶 15ml，建議售價490元

後者則可當成1分鐘可完成的"速成頭皮洗浴"，長途旅行、加班熬夜必備，可瞬間輕爽頭皮、含蘋果醋，可有效去除細菌、頭屑與角質，抹在髮際邊緣，瀏海也會變得較為澎鬆。頭皮清潔棉花棒15ml，建議售價490元

Dyson Supersonic™吹風機 23.75K 金特別限定版 / 新品上市體驗價$16,200 （2019年1月15日在Dyson.tw官方網站、忠孝復興SOGO、新光三越台中店搶先預購）

被票選為送禮絕不會出錯的NO.1，Dyson Supersonic™吹風機在2019年一開春就推出23.75K 金特別限定版，由創辦人James

Dyson親自設計，和傳統金箔工藝結合，將吹風機圈外層以手工的方式，細心貼附五層來自意大利佛羅倫斯的23.75K金箔，機身則是Dyson經典藍，如其他金箔製品，底漆的紅色能隨時間變化，在金箔下透出色彩，展現獨一無二的工藝感。

另外，針對情人節，DYSON也推出粉色精裝收納盒的限定款，售價為 NT14,600

※編輯：Jasmine Lee, Chen-Chen Wang VOGUE.TW | 來源：Dr. FORHAIR

（完整文章請看VOGUE.com）

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