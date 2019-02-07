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交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情

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▲社群。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

的確，社群在生活中佔有很重要的部分，但除了PO文與發照片外，有些舉動在社群上也要注意，即使在你眼裡沒什麼，但或許對於另一伴，確是嚴重到可以判死刑的罪！以下４件事，正在交往的人要注意了～千萬不要讓社群傷了兩人的感情。

＃追蹤前任

以現代人重視社群的程度來說，即使你只是按前任一個讚，或是在前任的照片上多停留幾秒，在另一伴的心中，可能就像是被背叛一樣。

▲社群。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃在社群中與別人調情

即使沒有在現實中有所接觸，但在網路上調情，同樣也具有很大的殺傷力，更何況，在人人看得見的網路平台上，你的一舉一動或許都被另一伴看在眼裡。

▲社群。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃從來不發任何有關另一伴的照片與文章

這裡當然不是要所有人每天放閃！但從來不發，這多少會讓人懷疑你的動機，是還想跟別人曖昧？還是想讓大家認為你還單身？偶爾對另一伴發些驚喜又可愛的貼文，不僅能增加兩人之間的甜蜜度，還能減少吵架的機率～

▲社群。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃沉浸在社群

社群的確在生活中是很重要的一環，但在出去時，如果你還是不斷在經營社群，不管去哪或吃什麼，都要花很長的時間拍照、發文，兩人相處的時間，都被你浪費在社群上，難免會讓另一伴感覺到不被重視。

▲社群。（圖／翻攝自unsplash.com）

很多時後，我們常常會被社群媒體綁住，總是在不斷的更新社群、資訊，卻忘記陪伴最重要的人，浪費了與人面對面相處的時間！不管是對於家人、伴侶，還是你的生活，其實大家都該好好放下手機，用心與人交談，因為暫時遠離社群所帶給人的感動與快樂最真實。

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關鍵字：

網路, 社群, IG, FB, 照片, PO文, 情侶, 兩性, 感情, 愛情
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