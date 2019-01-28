剪完秒戀愛！18張「中長髮」髮型圖鑑　留長過渡期不尷尬更時尚

誰說頭髮卡到脖子就只能綁起來？中長髮放下來，看起來明明就比長髮還仙～而且頭髮不但可以不用吹著麼久，護髮也可以用少一點，最棒的是染頭髮還比較便宜，接下來就要介紹你18張中長髮的髮型圖鑑，保證你絕對可以找到最心儀的那一款～今年就把它剪下去吧！

＃日系層次髮尾＋斜劉海

喜歡日系的孩子們，最常看到的應該就是這款吧～短短的斜劉海配上及肩中長髮的樣子，真的很想讓人抱緊處理。如果你覺得自己很適合走日系萌妹子路線，剪這款百搭的造型準沒錯！

＃搞怪女孩的眉上瀏海＋內彎

前陣子超火紅的眉上瀏海，配上中長髮也是各種仙啊～覺得斜劉海太單調，想要不一樣的女孩們就可以直接選擇這造型。無論是有點呆萌可愛，或是微氣勢的大姐造型，都非常能駕馭！

＃顯嫩的齊髮尾＋空氣瀏海

空氣瀏海所營造出的唯美感，想必這是大家都知道的事！而中長髮配上空氣瀏海，更比長髮多了點甜美活潑的感覺。他算是一個介在日系呆萌，跟韓系活潑之間的髮型。重點是如果剪完以後不喜歡這樣的傻傻的感覺，還可以梳成中分直接變成下面這種髮型！

＃韓妞最愛的中分耳下直短髮

如果剪了空氣瀏海不喜歡，只要吹個中分，就可以變成這樣超韓妞的經典造型！再配上韓系妝容，任何人看起來絕對都韓味十足啊～而這款就跟日系不一樣；比起呆萌，它更多了俏皮可愛的感覺。

＃微氣勢的髮尾C彎＋大旁分

看完以上幾種適合妹妹的髮型，接下來要介紹比較有氣勢路線的造型！這樣大旁分的造型，走的是氣質大姐頭路線！大旁分的造型跟及肩長髮看起來就是在魄力中帶點溫和，還能突顯清秀的五官！如果覺得留瀏海太嫩的話，不妨也可以參考這造型看看～

＃親切大姐姐八字瀏海＋S微捲

不想留瀏海的人，除了大旁分外，更可以直接選擇中分，配上下擺微微燙捲的樣子，完全就超有氣質的！另外，除了微仙女感外，更多了種親切大姊姊的感覺，讓人一眼看了就留下了好印象～

＃微捲瀏海＋復古捲

接下來要介紹的這種進階的造型，也就是復古捲！中長髮配上復古捲的樣子根本超美超好看。而那短短的瀏海，也成功的讓復古捲這樣的仙女的造型，更容易讓人駕馭。

＃中分整頭復古捲

最後的大魔王當然非它莫屬啦！整頭加上中分的復古捲，看起來真的會有一種仙女的感覺。而比起長髮直接變成中古世紀造型，中長髮的復古捲感覺是更時尚了些，但燙這樣的頭髮，平常的穿搭一定也要有所改變；配上復古一點的穿著，絕對可以直接變成都會的時尚女伶！

文／美人圈 圖／翻攝自Pinterest

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