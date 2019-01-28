超可愛的手繪米奇包款　1＋1掛包更時尚又實用

▲MICKEY PLUS系列。（圖／品牌提供）



記者李薇／綜合報導

慶祝米奇90歲生日，Kipling特別選在2019春夏推出米奇90周年限量包款系列，以現代手繪風格刻畫1928年最經典原始的米奇圖樣，呈現懷舊復古風格，搭載輕透亮眼的色系，無論是休閒、時尚或是外出探險，皆能為各種穿搭風格的消費者帶來與眾不同的亮點。

▲MICKEY PLUS系列。（圖／品牌提供）



首波主打款Kipling D MYHIPHRY丹寧滿版俏皮米奇印花托特袋，以全新的材質與款式呈現，結合托特袋及隨身附件袋1＋1的搭配設計，托特袋以鮮明色彩的懷舊風格印花圖案搭配丹寧材質，隨身袋則可針對個人喜好選購不同顏色及設計作搭配，更可以手提或斜背使用，具備多功能性又可以個性化搭配，適用於各種不同場合。

▲MICKEY PLUS系列。（圖／品牌提供）



MICKEY PLUS款以年輕族群必備的丹寧材質，搭載亮色手繪視覺，突顯年輕時尚感。其主打包款D MYHIPHRY可自由添加D MAY，成為獨特的1+1雙收納主袋設計。MICKEY款以鮮豔紅色與百搭灰色為主調，設計童趣手繪印花Mickey，搭配撞色Kipling毛猴吊飾，展現活力搶眼的自我風格。

▲MICKEY系列。（圖／品牌提供）