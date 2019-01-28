Tiffany單飛造型美爆！穿NICOLE+FELICIA「透視高訂裝」好身材藏不住

編輯／Ann 圖／翻攝自Tiffany IG、Nicole + Felicia品牌提供

南韓女星Tiffany前年跟SM 娛樂公司約滿後，轉而簽約新東家，不過絲毫沒有停下工作進度，4日在IG悄悄公佈了新專輯喜訊， 仙氣造型引起粉絲們盛讚。原來首波主打著裝，選擇的正是台灣品牌Nicole + Felicia SS19作品。

自從前年解約SM，Tiffany轉頭簽約美國新東家Paradigm Talent Agency，正式成為 Ed Sheeran、Jason Mraz 的同門師妹，去年以單飛身分推出過兩首單曲《Over my skin》和《Teach You》都得到亮眼成績。工作滿檔的她，近日更第8次訪問台灣，為出席（29日）Dior底妝發表活動，一舉一動成為鎂光燈焦點。

此次Tiffany 攜全新EP《Lips on Kips》回歸樂壇，首波主打《Born Again》MV預告已於日前曝光。MV中宛如仙女下凡的裝扮，正是台灣設計師品牌Nicole + Felicia SS19 全新 Couture Collection。NICOLE + FELICIA，運用90後的新鮮思維，將美國西岸的自然不造作，幻化成簡約摩登的服裝輪廓，品牌善用若隱若現詮釋女性之美，正符合Tiffany新專輯風格。

Tiffany Young 最新單曲《Born Again》single & MV 公開之後引起粉絲盛讚，MV中Tiffany慵懶的躺坐在沙灘邊，伴隨陽光灑落，白金色的薄紗設計透視出她的婀娜曲線，平口露肩造型配上被海水浸濕的金色長髮，性感又炫目，難怪照片一曝光網友們紛紛大讚：「太美了」，也讓國際再次看到台灣設計師的作品。

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