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過年走春別只逛老街！李圓圓珍奶、大吉祥鴨血　淡水10大人氣美食你吃過了嗎？

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去淡水只會逛老街嗎？知道淡水除了小吃之外還有很多熱門的熟食店和甜點嗎？就讓MENU來告訴你！在淡水待一整天都不是問題！

麻吉奶奶鮮奶麻糬

中正路／熱門古早味

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲麻吉奶奶鮮奶麻糬（圖／美食客huiwun_提供）

鋪上滿滿花生粉，純手工現做無添加糯米，吃起來軟Q不黏牙又冰冰涼涼，軟綿口感有點像是布丁又有點像是鮮奶奶酪。

朝日夫婦

中正路／人氣刨冰

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲朝日夫婦日式刨冰（圖／美食客Angela Jing提供）

身為日本人的老闆對於冰的形狀及口感要求非常高，只有五種口味和一種當日限定，果醬都是自己熬煮，口味相當道地！在淡水河畔旁吃著刨冰也是一種悠閒呢！

李圓圓

公明街／必排飲料

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲李圓圓珍珠鮮奶。（圖／美食客hsuan321提供）

主推黑糖圓圓珍珠鮮奶系列，看似簡單卻不簡單，珍珠經過慢火熬煮，用兩種不同的黑糖下去調製搭配，濃、醇、香，讓人喝過難忘啊！

嗜甜

北新路／手工甜點

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲手工甜點。（圖／美食客王冠云提供）

三種派六種蛋糕，除了甜點之外還有販售單品咖啡，一週只營業三天，價格樸實又美味，深受學生們的喜愛。

沒有特別計劃cafe

中山北路／與貓一起吃甜點

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲抹茶戚風蛋糕大人氣。（圖／美食客季皖郁提供）

抹茶千層蛋糕、抹茶戚風蛋糕都是超人氣商品！抹茶香氣雖然沒有特別濃郁，但清新不膩。每日供應的甜點都不太一樣，還有鹹派呢！

野營咖哩Kyanpu Curry

中正路／特色風味

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲野營咖哩（圖／美食客何呱呱吃吃吃提供）

日式露營風咖哩小店，咖哩用水果跟蔬菜去煮不使用粉，有日式風味也有南洋風味，野菜種類豐富，白飯也給的很多，不怕吃不飽。

彩虹冰沙

英專路／夢幻漸層

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲夢幻的彩虹冰沙（圖／美食客何安安提供）

有杯裝也有袋裝，由下往上是：雪碧、青蘋果、百香果、草莓，超夢幻的飲料！口味可以自由選擇，調配屬於自己的彩虹！

大吉祥香豆富

學府路／銅板美食

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲又大又入味的麻辣鴨血。（圖／美食客Hui提供)）

專賣臭豆腐和麻辣鴨血，又入味又大塊的滑嫩鴨血、又香又臭的臭豆腐，有不吃的配料還可以換，麵食推薦選擇東北麵！

安克黑咖啡

中正路／眺望河畔

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲安克黑咖啡（圖／美食客cheryl提供）

飲料種類眾多，茶類、咖啡類、果汁、啤酒都有；甜甜圈吃起來口感非常紮實，酥脆又Q彈；適合來放鬆、看夕陽。

黑殿飯店

中正路／小吃名店

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌提供）

▲古早味排骨飯。（圖／美食客HCL提供）

簡單的一塊排骨與飯，下面有一些豆乾和酸菜，排骨看起來厚實可口，紮實飽滿有彈性，帶點微微的甜，是懷舊的古早味。

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

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關鍵字：

MENU美食誌, 美食照, 淡水, 走春
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