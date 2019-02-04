想脫魯先學會算「九星命格」！命數+居家招桃花陣一次全公開

等了又等還是沒有脫單的機會？真的好想要再讓自己被粉紅泡泡包圍！香港玄學總會會長方海閱表示，要增強戀愛運其實沒那麼難，只要先搞清楚自己的九星命格後在家居布置上花點心思，這個風水陣會幫助妳增加桃花並帶動戀愛運，讓妳速速脫單去！

脫單與否跟妳的命格也有關！

想戀愛想了很久很久，但Mr. Right遲遲未出現﹔又或者即使已經有男友卻總是三日一小吵、五日一大吵，感情忽冷忽熱；方海閱說這代表你的戀愛運勢較弱。若想扭轉這局面加快脫單速度，或讓給情更和諧每天都像熱戀期，妳可先算算自己在九星命格中屬於什麼命格，然後利用家居風水提升戀愛桃花運。

自己的命格自己算！



「九星命格」也許是一個妳很陌生的詞，但原來不用預約時間或大排長龍去求玄學大師高人指點，只要根據方海閱會長分享的計算程式就可算出自己的所屬命格，然後一步一步的增強脫單戰鬥力！計算命數的公式很簡單只要憑出生年份就能算出來。不過男生和女生的計算方法有所不同，大家要注意一下。

命格到底怎麼算？



【女生命格的計算方法】

舉例︰假設你的出生年份是1990年 (出生年份最後兩位數 -4 ) ÷ 9後，得出的餘數 即︰

(90-4)÷9

＝86÷9

＝9餘5

餘數的5便是妳的九星命數。

【男性命格的計算方法】

(100 -出生年份最後兩位數) ÷9後，得出的餘數

即︰(100-90)÷9

＝10÷9

＝1餘1

餘數的1便是你的九星命數。

了解妳的風水命



知道自己的九星命格後，可從以下對照表查看自己的風水命，據尼脫單不遠啦～

【九星命數對照】

餘數：所屬風水命

1：一白命

2：二黑命

3：三碧命

4：四綠命

5：五黃命

6：六白命

7：七赤命

8：八白命

9：九紫命

大家都算出自己的命格數了嗎？接下來我們就依照妳的命格數看看你的閨房該怎樣佈置才能提升愛情運！

一白命



脫單吉位：要加強愛情運勢擺脫單身生活，一白命的人的房間或床頭，要取北、南、東或東南方這四個吉位。

提升愛情運風水物︰在房間南方擺放鑽石形裝飾物。

提升桃花色︰白色、米白色

二黑命



脫單吉位：二黑命的人，房間或床頭要取東北或西南方。

提升愛情運風水物︰在家中東北或西南方，放上紅色的畫或地毯等物品。

提升桃花色︰紅、橙、紫色



三碧命



脫單吉位：床頭如在東南或西北方對三碧命的人來說都很吉利。

提升愛情運風水物︰在屋中的西北位擺放一對木製的男女公仔或方形物件，如木製的首飾盒。

提升桃花色︰綠、藍色

四綠命



脫單吉位：床頭在東南方是替四綠命的人提升愛情運的大吉方位。另外一個好位置是西南方。

提升愛情運風水物︰在住宅的東南方擺放一些波浪形物件，如水晶母體等裝飾。

提升桃花色︰綠、淺藍、灰藍色

五黃命



脫單吉位：五黃命的男與女，催愛情的吉位會不一樣。女性的話，床頭在西南方，是大吉方位。假如是男性，床頭以東北或西南方為佳。

提升愛情運風水物︰在家中東北或西南方放八粒小粉紅晶或粉紅色的畫或地毯等物品。

提升桃花色︰粉紅、粉紫、粉橙色

六白命



脫單吉位：房間及床頭在正西或正南方，對六白命的男生女生都是相當好的方位。

提升愛情運風水物︰在南方擺放金屬裝飾物。

提升桃花色︰銀、白、金色

七赤命



脫單吉位：想增加愛情運的七赤命人睡房要取東南向，床頭最好在西北方。

提升愛情運風水物︰在屋中的東南方，擺放銅製鐘或金色會動的圓形鐘。

提升桃花色︰古銅、金黃、黃色

八白命



脫單吉位：床頭在西南方的話對八白命人的愛情，大大有利。

提升愛情運風水物︰在屋中西南方擺放八粒粉紅水晶、紅色寶石或

其他紅色的裝飾物。提升桃花色︰紫、紫紅、淺紫色

九紫命



脫單吉位：想得到好桃花，九紫命的人要將床頭放在正南方。

提升愛情運風水物︰在家中的東南方或正南方擺放一些綠色或紅色植物。

提升桃花色︰綠、紫色和紅色

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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