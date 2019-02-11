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提離職後被問「跳去哪？」　3個情況下勸你別說

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▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲提了離職之後，是否要透露下一個工作機會？（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

領完年終之後，就要好好審視是否需要再花一年時間留在公司，在經過一番掙扎，下決心提離職之後，免不了會被周邊的人持續追問「你下一步是什麼？」、「要去哪間公司？」有時真的很想跟別人討論，因為也不知道下間公司狀況如何，但在3個狀況下，勸你還是不要說出自己的下一步比較好。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲有時該低調就要好好忍住。

跳槽到競業
如果你下份工作，是直接與現任工作的公司是競爭同業，建議在未真正離職成為自由身之前，不要釋放這些消息，主要是為了避免尷尬，而不是叫你偷偷搜集情報到下個公司用，因為在職場上，個人的風評也是很重要的，只是為避免一些流言蜚語，還是乖乖的低調一點好。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲下個工作若是競爭對手的公司，低調為上省得被貼標籤。

沒備案想大玩特玩
人生本來就會有幾個轉折點，想休息一陣子是人之常情，但其實提了離職之後，若有很長的休假計畫，建議還是不要太張揚，尤其是休息過後你仍想進入同產業，最好低調一點，讓其他人認為你雖然在休息，但還是有持續精進你的職場技能。

主管報復心很強
如果你現在公司的主管心眼很小、很愛計較，勸你在他麾下工作時，仍維持低調，不要透露所有之後的規劃，建議可以用一些模糊字眼帶過，像是「現在還正在思考下一步要怎麼走」、「想跟家人好好討論之後重新思考」，不然其實這種主管想從中作梗，也是有可能發生的。

▲職場,欺負,爭吵。（圖／pakutaso）

▲主管若心眼很小，就不要太白目。

不過，也有幾個情況下，你不用這麼緊張兮兮，如果你的主管可以信任，是個能給意見的好前輩，或是同事相處的很融洽，其實也能跟他們好好討論，另外若下一步是不同產業或是自由業，也能釋出這些訊息，說不定之後還有合作機會。

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關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 離職
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