《皓鑭傳》五點負評被網友狂吐槽！吳謹言哭戲太假、完全與史實不符

千呼萬喚下，《延禧攻略》製作人于正的新作《皓鑭傳》終於在1月19日正式開播！因為有不少《延禧攻略》原班人馬演出，加上吳謹言、聶遠的強大班底，讓《皓鑭傳》未播先火，但就目前來看，觀眾的評價似乎貶多於褒，不少人都批評《皓鑭傳》換湯不換藥，也說這根本是戰國版《延禧攻略》啊！到底出了什麼問題呢？

一、吳謹言假哭





在《皓鑭傳》的第一集開始，于正就狂下猛藥，先是吳謹言飾演的李皓鑭被繼母誣陷私奔，還目睹母親被推進井裡淹死，光光一集就悲慘到了極點，然而也就是在這一幕惹得觀眾質疑聲不斷。

因為母親淹死而趴在井邊痛哭的吳謹言，這段演出被觀眾發現「根本沒有眼淚」，只有不斷的吶喊跟吼叫，眼淚卻一滴都沒有，乍看還以為在笑，感覺一點也不傷心啊！不少網友都酸：「吳謹言的演技真的不想看」、「這個演技嚇死我了！」批評她的演技在裡面一點也沒有進步，讓人看得超難入戲！

當然也有網友出來緩頰，說真心覺得吳謹言演技有提升，甚至連製作人于正都跳出來替她說話，希望大家尊重不同的表演，至於觀眾買不買單就見仁見智了。

二、老舊的于正套路





于正過去的作品常被批評是集合各種古裝劇之大成，看來看去經常都有別齣劇的影子，一直到《延禧攻略》成功創造一開始就是黑蓮花的魏瓔珞人設才成功洗白，也推他登上大陸一線製作人位置。

但《皓鑭傳》開播後，不少網友都說過去的于正又回來了，先是同樣的大女主套路，原本是小白兔，在經歷一連串的折磨和苦難之後，翻盤變成擁有超人智慧和能力的黑蓮花；同樣是一路升級打怪、同樣所有人都跑來陷害女主、也同樣所有男人（公子蛟、呂不韋、嬴異人）都會愛上女主，被網友批評：真的看得好膩啊！

三、完全背離史實





不少網友跟專家都批評，李皓鑭的原型，也就是秦始皇的母親「趙姬」過去名聲其實非常的差，歷史記載她是一個非常淫亂好色的女人，甚至有「女子之色，虎狼之物甚是難填；論女子之至淫，非太后莫屬。」 這樣一句評論李皓鑭的話。

而在于正的改造下，李皓鑭完全顛覆了大家過去的認知，成為一個為了擺脫悲慘命運，强硬反擊不甘受欺侮，糾纏於勢力爭鬥之中，充滿了機智與心機的女人。但像是《延禧攻略》其實也是有許多和史實不符的地方，所以只能說追劇的時候還是別太認真，當茶餘飯後消遣，別這麼認真追究正史，不然會看不下去啦！

四、比不上《延禧》的服道化





至於另外一個大家討論的重點就是劇中的服裝、道具、化妝能不能和《延禧》的水準相比？目前大多數人抱持正面的態度，畢竟年代不同，服裝和色系上都有所調整，比起《延禧》清淡的莫藍迪色調，《皓鑭傳》色調又更顯濃烈，有些人覺得失望，又回到了過去古裝劇大紅大紫的弊病，但根據于正的說法，《皓鑭傳》的確是真實呈現了秦代的色彩風格，在史實考究上和《延禧》是有得比的！

五、和《延禧》太相似的人設





除了「魏瓔珞」變吳謹言、皇上聶遠變「呂不偉」之外，「舒妃」變玲瓏、「和親王弘晝」變飾演反派角色公子蛟、「明玉」成為聰明伶俐的女神醫殷小春、「高貴妃」變成美貌絕倫的華陽夫人、「袁春旺」成了安國君、「吉祥」成了司徒月…

「和親王弘晝」變公子蛟

《延禧角色》接連在《皓鑭傳》中穿越亮相，這麼大量的熟面孔出現在《皓鑭傳》裡，難免會讓觀眾產生混淆出戲，像是舒妃在《皓鑭傳》裡一樣是處處為難女主，吉祥、明玉在《皓鑭傳》也同樣都是無條件支持女主的好姊妹，太過相似的人物設定，光看臉就能分辨出好人壞人，同樣給人了無新意的套路感。

「明玉」變殷小春





「高貴妃」變華陽夫人





「舒妃」變玲瓏

劇情節奏很《延禧》快、狠、準！





《皓鑭傳》播出至今受到最大的誇獎，就是它很《延禧》的故事節奏，第一集女主的人生就掉入谷底、第三集就從大家閨秀變身勇猛女戰士，第四集更直接開始「打怪升級」，不拖泥帶水、讓人追起來覺得特別爽快！

1月22日製作人于正在微博發文回應觀眾對於《皓鑭傳》的差評，他說：「我原以為《延禧》之後可以改變這個的‘于一星’命運，但《皓鑭傳》仍然讓我清醒地認識到自己的宿命。我可以讓劇火，讓明星火，甚至讓劇在香港火，在新加坡火，在日本火，但讓開播的一星變五星— 臣妾依然是做不到啊，做不到啊。」

但他也認為打分數是觀眾的權利，並表示，「唯一的懇求就是打完一星後，請繼續罵，請繼續批，這樣他才能知道這劇到底不好在哪裡，到底哪裡還需要改進。」

只能說觀眾的期待越大、失望也越大吧！畢竟 《延禧攻略》成了一個難以超越的經典之作。但現在播出都還不到一半的《皓鑭傳》接下來劇情會如何發展、會不會帶給大家另一波的驚喜，或是和當初《如懿傳》開播時一樣由黑轉紅，還是值得觀察的！

文／柯夢波丹 圖／台灣愛奇藝、微博

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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