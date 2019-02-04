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必學！5招超心機遮臀穿搭　過年盡情吃也不用怕

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過年的時候每天大吃大喝，難免會變胖，本身下半身比較肉的女孩，總是不滿意自己的大屁股和粗象腿，這篇來教你5招修屁股穿搭，把肥屁隱藏起來！

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈） 

技巧1：男友寬褲，顯瘦超好搭

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

較貼腿的長褲對大屁股很不友好，會將兩側贅肉原形畢露，穿起來也不舒服。而男友褲就是穿起來略為鬆垮的褲子，很適合藏肉肉的臀部及大腿，通常褲管會上折露出最細的腳踝，注意力就會放到腳上，很適合小腿粗的人，整個人也會變得更輕盈！

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

而高腰寬褲能瞬間修飾肉肉的大腿，可拉長腰線與腿部線條，不過骨盆寬的人不適合，如過真要穿，要適度的用衣物遮腰臀線條，或是加條皮帶修飾腰線，以免從背後看屁股面積很大，記得要選擇要硬挺的版型才有顯瘦效果喔！

技巧2：長版連身裙，直接遮掉大屁股

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

長版的穿搭技巧又稱H剪裁，有拉長身形的效果，如果臀部比較寬的女孩，可以選擇過膝長版連身裙，不只有助隱藏腰部的線條，還能遮住肉肉的屁股和大腿，視覺上讓身形「一直線」，就不會讓人察覺到屁股大！

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

如果覺得連小腿都有點粗壯，可以用有份量感的鞋子來製造纖細感，盡量不要挑細跟、尖頭的款式，可以選鞋頭看起來比較寬的鞋子，或是有點厚底的，穿起來有顯瘦的效果。

技巧3：過膝長裙，拉長比例

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

穿包臀剪裁的A字裙會把豐臀突顯出來，也盡量不要選百褶裙款式，一摺一摺的設計會讓下盤看前來更穩重。不仿穿上A字或傘狀的長裙，而材質建議選擇有厚度的料子，以免太貼屁股而顯露缺點，上半身記得塞進裙子內，這樣焦點就會從寬大的臀部轉移至較細的腰上，比例也會拉長。

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

而為了讓大屁屁完美的藏在衣服下，套上一件稍長版外套，蓋到屁股中間，可以混淆腰身線條。

技巧4：挺版洋裝、吊帶連身裙，隱藏線條

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

想要收起肉肉的身材，挺版的短款小洋裝會是不錯的單品，長度約落在膝蓋上的位置剛剛好，建議不要加上收腰設計，更推薦要穿上無腰身的洋裝，再搭配黑長襪連腿都一起修飾，肥臀＋粗腿都藏起來啦～還可以順便遮過年吃太多的肚子～

技巧5：排釦款式大衣，懶人遮肉法

▲大屁股穿搭。（圖／美人圈）

懶得想怎麼穿搭的也沒關係，一件長板西裝大衣就是超強的修飾單品，還能營造時髦氣場，在意臀型的女孩可以加上A字裙修飾臀部，建議挑選直筒、排釦款式、硬挺料質，能夠將不完美的臀型遮蓋住，加上合身能夠減少人體膨脹感，視覺份量就小一號，在搭雙高跟鞋，能讓視覺看起來比較長。

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、mossbean、CHERRYKOKO

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 顯瘦, 遮屁股, 男友褲
fashion.net

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