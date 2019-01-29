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張藝興升格Valentino男裝代言人！帥氣側照公開3天轉發數破80萬

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編輯／Ann 圖／Valentino品牌提供、Valentino官方微博截圖

南韓天團EXO的火紅程度在全球都勢不可擋，尤其是旗下大陸成員張藝興（Lay）去年擔任《偶像練習生》導師，演藝事業又更上一層樓，正面形象受到不少廣告廠商的青睞。1月25日，義大利精品Valentino正式宣佈，張藝興成為品牌首位大中華區男裝代言人，消息一公開，迅速在官方微博創下破80萬的驚人轉發數。

▲張藝興。（圖／品牌提供、微博截圖）

張藝興2012年以南韓男子組合EXO及大陸分隊EXO-M成員出道，2015年正式在大陸成立張藝興工作室，成為SM娛樂中第一個獲得在大陸開放自主發展權的藝人。其實早在2017年底張藝興就成為Valentino大陸地區的首位品牌大使，然而此次晉升大中華地區的男裝代言人也算是創下品牌先例，同時對他的商業價值以及正面形象給予肯定。

▲張藝興。（圖／品牌提供、微博截圖）

近年來張藝興在演藝事業上不斷突破，不僅擔任製作人、歌手、演員的身份，也在亞洲乃至全球累積許多粉絲，在《2018最具商業價值明星榜》中，張藝興也拿下第四名的好成績。

▲張藝興。（圖／品牌提供、微博截圖）

其實從他的微博4529萬粉絲數就能略知一二，就連Valentino在官方微博宣佈，張藝興晉升大中華區代言人的同時，該貼文也創下80萬驚人轉發數，同時張藝興的粉絲年齡層大致落在18歲至30歲中間，相當符合奢侈品的消費族群，也代表著Valentino對年輕族群的渴望和轉型。

▲張藝興。（圖／品牌提供、微博截圖）

▲張藝興。（圖／品牌提供、微博截圖）

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關鍵字：

南韓, EXO, 張藝興, 大陸, 大中華, 地區, 代言人, Lay, Valentino
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