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【奧斯塔羅】過年買彩券要中、打麻將手氣要旺，2019怎麼做才能開運？

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▲奧斯。（圖／奧斯）

今天是除夕了，奧斯要先跟各位拜個年，先祝各位新年快樂唷！相信新的一年大家都想招財進寶，所以就趕快和奧斯一起看看今年財運開運方向吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l：紅包錢母

抽到這張牌的朋友，如果想要在過年期間增加自己的偏財運，奧斯建議你可以將過年期間拿到的紅包錢，放在皮夾或包包內，因為這張牌代表的是萬物的起始，所以透過新年紅包，放在自己身邊當作錢母來使用，將有助於你錢滾錢，為你帶來更多的財富喔！所以如果想在牌桌上好好的贏一把，就趕快把紅包錢放在自己的皮包裡面吧！

牌ll：廟宇走春

抽到這張牌的朋友，如果想要在過年期間增加自己的偏財運、在牌桌上大殺四方的話，奧斯建議你多去廟裡走走，這張牌代表將受到上天的眷顧，也代表自我與上天之間的聯結，因此可以的話，趁這幾天快多去廟裡走走，或是家中有神明的也可以點柱清香虔誠的膜拜，除了煥然一新一整年的運勢之外，也將有助偏財運喔！

牌lll：居家風水

抽到這張牌的朋友，如果想在這過年期間增加自己的偏財運，奧斯則建議你要在居家風水上下點工夫了！因為這張牌代表的是家庭與房屋，如果想要提昇財運的話，透過居家風水會有明顯助益，而最簡單的方式就是在大門進來的45度角，等同每間房子的財庫，嘗試擺放一些開運物品，像是金元寶、貔貅樣式、水晶類的物品，這都有助於你偏財運旺起來唷！

牌lV：亮色系衣著

抽到這張牌的朋友，如果想在這過年期間增加自己的偏財運，奧斯建議你要在外表上下手喔！當然穿上紅內褲這種老套方法，已經不適合你了，受到這張牌的影響，金色與亮色系對於你今年的財運提昇非常有幫助！所以不妨在過年期間穿些亮色系的衣服，搭配一些金色首飾或項鍊，這都有助於你的財運提昇喔！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 運勢
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