所有女生都適合！歐美風「慵懶微捲髮」　平板夾3步驟就搞定

2019年髮型趨勢中，歐美IG中常見的時髦微捲髮，帶有復古嬉皮、波希米亞等慵懶隨性風格仍是大勢！

顏色上運用金、咖啡等淺色搭配不規則感的捲髮波紋，呈現都會遊牧民族的自由態度，既浪漫又有個性。

此次美髮小教室，美麗佳人特別邀請到Kevin.Murphy白金教育講師Joshua Ko教你操作，只要準備好3樣工具、3個步驟就能完成！

步驟一：前置打底

使用工具：各式造型前適用的前置、打底噴霧或造型品。

「前置打底」其實是最重要，卻也是在台灣很多女生最容易忽略的一步，在你對頭髮做任何造型前使用，可以填補髮絲上的孔洞，讓後續的造型品均勻的附著在頭髮上，也能為讓頭髮更易塑形，維持一整天不扁塌。

小技巧：依照髮量將頭髮分成3~5層，從髮根處開始均勻噴灑，讓頭髮呈現半濕狀態。若是時間較緊迫，可以將全部的頭髮翻到前面，針對後腦勺髮根處噴灑。

推薦產品：Kevin Murphy 上引噴霧，NT$900。

步驟二：將頭髮吹乾

打底完成後，將微濕的頭髮吹感，這時可以隨興地將頭髮吹亂，創造頭髮的自然凌亂感。

步驟三：使用平板夾操作夾捲

使用工具：平板夾

此步驟就要開始夾捲了！不規則波紋的夾法和常見的繞捲不太一樣，手法更簡單，只要抓起一搓頭髮，以平板夾夾住，想像平板夾是嘴巴，將頭髮彎成S型往平板夾裡面放。

小技巧：將頭髮分區（頭頂區、兩側區、後頭區）夾，兩側、後頭處分成左右兩邊夾，頭頂處則要分成水平三層。

推薦產品：ghd platinum+新白金造型夾，NT$10,000。

夾完後，用手隨意撥亂，不規則紋理感的隨性捲髮就完成囉！

加映：前置打底產品推薦

上圖由左至右：

ORIBE 前置噴霧200ml，NT$1,100

MOROCCANOIL優油質地改變噴霧205ml，NT$1,000

R+CO第一名 前置噴霧241ml，NT$750

Balmain 質地改變蓬鬆噴霧200ml，NT$1,600

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、ig@hair.byleanne、hairby_jenni、carajourdan、love_kevin_murphy、ghdhair

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

嗶〜集合〜情人好禮在這！女生最想入手的粉紅美容電器們是它們啦〜還不快趁著情人節雙手奉上〜

2019不敗髮型就是它！歐美IG時髦度破表的慵懶微捲髮，靠平板夾3步驟搞定

「頭臭急救棉花棒、專擦頭上痘痘的滾珠棒，甚至還有頭皮面膜」韓國專業髮品Dr.FORHAIR登台，明星商品有這5樣