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南港LaLaport爆人潮　開幕5分鐘美食街排長龍

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▲南港LalaPort開幕，民眾湧入商場。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LaLaport開幕民眾湧入商場。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

三井南港LaLaport購物中心今（3／20）開幕，共計有237個品牌登場，中午12：30開放進場前入口已出現大批千名等候進場人潮，開幕後消費者魚貫入場許多人主攻地下一樓話題超市LOPIA，適逢中午用餐時間，美食街也立即出現排隊人龍，直至下午在購物中心周邊都有不少人潮前來參觀，可想見日後熱絡消費的情況。

▲南港LalaPort開幕，民眾排隊進入商場。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，民眾於LOPIA超市搶購。（圖／記者林敬旻攝）

台北首間LaLaport開幕受矚目，話題店人潮更是絡繹不絕，與一般百貨規劃方式不同，LaLaport購物中心採取店中店方式經營，品牌店都有一定規模且購物空間寬敞，雖開幕前有千名民眾等進場，但在5萬坪購物中心內行走不覺得擁擠，相當舒適，僅地下一樓的美食街與超市人潮密度較高。

▲南港LalaPort開幕，民眾於LOPIA超市搶購。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，LOPIA超市。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，民眾於LOPIA超市搶購。（圖／記者林敬旻攝）

話題店包括LOPIA也祭出多項生鮮優惠，包括日本蘋果2顆100元，一人限購4個成熱門品項，還有栃木縣產草莓，份量大品項漂亮兩盒特價500元，加上肉品與海鮮的特價商品，讓民眾逛的不亦樂乎，消費者王先生表示，今天來就是為了去LOPIA買肉，覺得滿便宜還有熟食可買，也順便帶了兩盒草莓回家，之後會想再來逛。

▲南港LalaPort開幕，民眾排隊購買林聰明砂鍋魚頭。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，林聰明砂鍋魚頭。（圖／記者林敬旻攝）

另外偌大的美食街空間也瞬間爆滿，不少店家都排出長龍，林聰明沙鍋魚頭台北首店最熱門，推出個人套餐不用揪咖就能獨享，人潮圍了好幾圈，等餐民眾陳先生說：「雖然人很多但店家點餐動線很好，不到3分鐘就可以取餐，對這點很滿意。」其他包括鰻鰻、嚐嚐丼飯、洪瑞珍三明治都很熱門。

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

首度登台的哈利波特專門店外也聚集許多好奇民眾，因需管控店內人數，品牌表示須於線上預約時段整理券才可入場，店內除了有月台、多比等驚喜場景，還販售魔法棒、學院服與跟電影一樣的學生書包等魔法控夢幻逸品，業者表示目前周末假日時段幾乎已預約額滿，平日還有部分預約時間，請民眾先上網預約再進店體驗。

關鍵字：

開幕, LaLaport, 台北, LOPIA, 哈利波特

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