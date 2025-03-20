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勞力士竟有粉紅芭比錶　馬克華柏格隱藏版上手秀收藏實力

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▲▼馬克華柏格 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格（左）與來自台灣的夥伴Zach討論該選粉紅還是藍色的MUNICIPAL服裝。（圖／翻攝markwahlberg IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）2019年創立休閒運動品MUNICIPAL，經常與來自台灣的夥伴Zach Lu上陣示範新品，同為名錶愛好者的兩人，拍片討論究竟穿藍色或粉色的MUNICIPAL帽T與拖鞋好看，身穿粉紅新裝的馬克華柏格一句鏗鏘有力的「穿粉紅真男人」，又亮出手腕上勞力士（Rolex）粉紅「芭比錶」，做最完美的示範。

▲▼馬克華柏格 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格戴勞力士2024年隱藏版的芭比錶配粉紅帽T。（圖／翻攝markwahlberg IG）

若不是馬克華柏格秀錶，許多錶迷可能不知道勞力士竟然有「芭比錶」，此款錶是從未出現在官網目錄上的2024年隱藏版18K金粉紅Daytona腕錶，粉紅珍珠母貝面盤上鑲嵌粉紅藍寶石時標，與錶圈鑲嵌的長方形梯形切割粉紅藍寶石相呼應，錶耳則鑲嵌美鑽，華麗至極，據悉生產不到10只，可見他的收藏實力驚人。

▲▼馬克華柏格 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格戴的勞力士18K金鑲嵌粉紅藍寶石的Daytona腕錶，據傳生產不到10只。（圖／翻攝markwahlberg IG）

馬克華柏格不僅是勞力士的忠實粉絲，也是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）的超級VIP，收藏許多需總部批准才有機會購入的頂級複雜功能腕錶，其中全球限量6只的珍稀工藝Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶，也被他納為收藏，此藝術錶款結合掐絲琺瑯與機刻雕兩項工藝，於面盤生動描繪如波浪般的壯觀梯田景致。

▲▼馬克華柏格 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格穿紫色上衣搭配的紫色錶款，為PP全球限量6只的Ref.5077/100G-058珍稀工藝錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）

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關鍵字：

勞力士, Rolex, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 馬克華柏格

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