直擊 ／ 南港LaLaport樓層曝光　3層樓「50%是餐飲」、林聰明沙鍋魚頭吃得到

▲南港LaLaport開幕，人潮爆滿。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如/台北報導

南港LaLaport今（3／20）正式開幕，樓層安排也正式曝光，從B1到6樓的空間，其中3個樓層均有一半為餐飲與主題餐廳，涵蓋範圍相當廣，其中來自嘉義的林聰明沙鍋魚頭首度北上插旗、La Ohana夏威夷風料理、主打日式烤生牛肉的SAPPORO BONE等，選擇種類眾多。台北市長蔣萬安今出席開幕剪綵，表示：「我一定會搭捷運帶老婆跟三個小孩來LaLaport逛街。」

三井在台北市首間LaLaport購物中心正式登場，近5萬坪營業面積成為北市最大，幾乎已經是信義區新光三越信義新天地4館總和，今對外開幕直接感受到跟一般百貨不同的設計氛圍，重點在於大空間內僅有300間品牌，所以每間店都有一定規模，搭配寬大走道與直接挑高至屋頂的設計，視覺感相當舒適。雖然今開幕還有不少品牌未開張，但包括林聰明沙鍋魚頭、日系百貨LOPIA、MUJI無印良品、哈利波特專賣店、日系快時尚comcoca與絕大部分美食街都已開始迎客。

▲南港LaLaport內的LOPIA超市，湧入顧客。（圖／記者蔡惠如攝）

三井表示，現館內有237個品牌開幕迎客，約佔所有品牌的8成，因部分品牌準備時間不足、產品運送的關係，所以趕不及開幕，品牌會逐漸到位，威秀影城會在4月底開幕，兒童體驗設施KidZania會在明年上半年開幕，其他包括UNIQLO、台隆首創館等店鋪將會在5月前到位90%。

▲南港Lalaport內部寬敞。（圖／記者蔡惠如攝）

多樣的餐飲讓大人小孩都吃得開心，來自大阪心齋橋的「味穗」，以外酥內軟的章魚燒聞名，而「茶嶋咖哩」則提供來自不同國家的異國咖哩，為饕客帶來嶄新味蕾體驗。主題餐廳則有「La Ohana」將夏威夷風格餐飲引進台灣，打造沉浸式度假氛圍。「SAPPORO BONE」主打日式烤生牛肉，「京昌園」則專注於傳統日式燒肉風味。此外，台灣人氣品牌「漢來上海湯包」也將於此開設新據點，為消費者提供精緻中式料理。

台北市長蔣萬安今出席開幕剪綵，表示針對周邊交通已成立專案小組，進行規劃與督導，也鼓勵民眾盡量搭乘捷運前來，LaLaport兩旁共有文湖線與板南線的捷運站，前往購物中心相當方便，並表示：「自己一定會搭捷運帶著老婆跟三個小孩來LaLaport逛街。」