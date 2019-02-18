身體4部位「油保養」推薦與使用方法　一抹深入肌底，滋養乾燥肌膚

近年來「油」對肌膚、人體的好處越來越被認可，使用「美容油」的方式越來越多，大家也越來越能接受在臉上抹油或是直接吃油的觀念；許多實驗也證實，「油」能讓肌膚擺脫粗糙、脫皮等問題，並保持年輕有彈性的膚質。

隨著「油類」保養品持續熱燒，從肌膚、頭髮、手腳、眼部都有專門的產品，現在就來帶大家認識各種不同成分的油，並分別了解這些油各有不同的效果：

肌膚需要的油－雪花秀Sulwhasoo相生精萃油 20ml／NT$2,580（2019/2/1上市）



全新相生精萃油萃取自韓國松樹的松子油，富含高濃度的不飽和脂肪酸（Pinolenic acid）與多種維生素，能修護老化受損的肌膚，並有效抑制色素沉澱，改善膚色不均與暗沉問題，打造自然透亮美肌。

松子油同時具有高滲透力的特性，一抹瞬間深入肌底，滋養乾燥肌膚，重現豐盈潤澤，綻放彈潤青春光采。並有木、花、潤、果、本5款天然香氛可供選擇，除了保養肌膚，還能透過香味深沉放鬆心情與全身肌肉。

使用方式：與精華液或乳霜搭配使用，加乘保養功效，迅速解決各種肌膚問題。

眼周需要的油－BULY眼部修護滋養油



致力於提供美好生活體驗的BULY 1803，忠於發揮各種天然成分的優點與特性，將保留下來的古老配方結合現今技術，推出全新的眼部修護滋養油。以8種全天然的植物油調配，滾珠的方式設計使用上更加便利同時達到按摩的功效，全面呵護眼周，改善黑眼圈、眼袋，淡化眼紋，適合所有膚質。添加4款植物油，散發自然愉悅的香氣，舒緩心靈。

使用方法：早晚以滾輪或脂腹使用於眼周，眼睛特別疲累的時候也可使用。

頭髮需要的油－巴黎卡詩KÈRASTASE 金緻柔馭露 100ml／NT$ 2,000



延續上一代的山茶花萃取，金緻柔馭露2018全新配方升級更添加了近年來最受歡迎的超級精華油成分-漆樹果油Marula Oil，每一滴都為秀髮帶來天然奢華保養能量，使秀髮無論是日常保養，或者染後造型修護，髮質都能從芯改變，時時刻刻創造絲緞般柔順髮絲，綻放賦活秀髮金質光澤的風采。

使用方法：濕髮時，以毛巾去除秀髮多餘水分後，按壓3下均勻塗在髮中髮尾，可使讓吹整更快乾，同時增加秀髮保濕與順滑度。乾髮時，按壓1下髮油在梳子或直接塗抹在乾髮上，延續一天光澤閃耀。染髮時，按壓2下加入染劑中，深層保濕滋養。護髮時，按壓2下加入髮膜中，滲透修護。

威娜奶油果亮質油100ml／NT$1,280



英國梅根王妃曾透露，威娜亮質油（Wella Oil Reflections）是她的秀髮保養心頭好。這瓶護髮油不僅香味宜人，還有高純度的萃取技術能讓使用後的髮絲擁有細滑柔順的絕佳觸感，同時賦予秀髮宛若新生的健康亮澤，讓王妃在鏡頭前隨時展現自然魅力。因為質地清爽好吸收，梅根王妃還會在沐浴後，將威娜奶油果亮質油當作美體油來使用。

使用方法：依個人髮量，擠壓兩到三下的髮油於手心推開，再以輕拍方式均勻拍打於髮絲表面。接著以手梳方式，將髮油由秀髮中段向髮尾梳開，讓髮油均勻塗抹在秀髮之間，加強髮絲亮澤度。最後將手心剩下的少許油，同樣用輕拍頭髮的方式，讓秀髮吸收，同時打亮秀髮光。

手腳需要的油－歐舒丹L’OCCITANE乳油木指緣修護油7.5ml／NT. 680



乳油木指緣修護油蘊含高達30%乳油木果油及杏桃油、甜杏仁油、葡萄籽油等豐富天然滋養成分，密集修護滋養乾燥粗糙的指甲及指緣，修護脫皮乾裂角質，並為甲面及指緣帶來高度滋養防護，養護脆弱易斷裂的指甲及乾燥指緣。搭配輕柔按摩使用，使指緣肌膚更加細緻柔軟，甲面更強韌閃耀。

使用方法：於指甲及指緣肌膚塗抹指緣修護油。

歐舒丹L’OCCITANE乳油木密集修護足膜霜150ml／NT. 1,300



全新乳油木密集修護足膜霜，富含 25% 乳油木果油、雙重保濕修護因子：維他命B5及尿囊素，能柔嫩表層乾燥肌膚，有效防護，強化改善龜裂、粗糙問題。另添加椰子油、向日葵籽油幫助保濕滋養足部肌膚，特別為冬日容易乾燥脫皮的腳後跟，帶來深層滋養修護、舒緩乾燥不適，使足部肌膚回復柔嫩舒適。

使用方法：取適量的足膜霜厚敷後包覆保鮮膜或穿上厚襪子，再以熱毛巾覆蓋10分鐘後，將多餘足膜霜按摩至吸收即可。



※編輯：yoyo VOGUE.TW | 來源：各品牌

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