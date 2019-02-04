大紅唇、粗眼線通通OUT！好媳婦好女友妝容這樣畫

轉眼間，又過年了。

不管是準媳婦或已經是媳婦，不管妳喜不喜歡，免不了都要跟（未來）婆婆打照面。

長輩通常都還是比較保守跟傳統，如果妳有個開明的男友媽媽或是婆婆，那真的是上輩子拯救世界，請收下我的羨慕！

所以，想要在長輩心中留下好媳婦形象，大紅唇、煙燻妝還是粗眼線，通通OUT！

太小女孩的楚楚可憐風，感覺都要兒子費心照顧，這種也不太適合。

所以，上選就是清新自然又帶點溫柔堅毅，那就得分啦！

眼睛是靈魂之窗，尤其跟現在或未來婆婆見面，有時無聲勝有聲，那一雙有靈性的深邃大眼，絕對能為你帶來分數。

先放下你手上所有繽紛的顏色，選擇安全牌的沉穩色系眼影，讓你絕對不會出錯！

棕帶金、深紫色，都是長輩心中招財色系。

若想有點變化，2019 pantone色珊瑚橘，也是個好選擇。

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而眼線是加強水靈感的重要功臣，但會建議避開黑色眼線，黑色眼線若搭配上揚線條，根本就是戲劇裡的壞女人代表啊！

這邊建議，使用棕色系的眼線筆，溫柔又穩重的顏色，看起來就是很能持家（嗯?或是試著用眼影盤中較深的顏色來畫眼線，也是個不錯的選擇唷！

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眉毛部分，我必須先說，先放下妳對粗眉跟韓系平眉的喜愛吧！

長輩可能會以為是蠟筆小新或橘平屋海苔廣告。

微上揚的溫柔眉型，還是婆婆媽媽心中首選。

另外，眉粉比起眉筆更能畫出漸層效果，視覺效果更溫柔，不會給人恰北北的錯覺喔。

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脣妝的部分，紅色雖然喜氣，但大紅脣的接受度真的不要冒險，一些比較深的唇膏，可能先收起來，反正情人節再擦也行，可以運用裸色或是豆沙色，打造沒有上妝的MLBB妝感，或是玫瑰色絕對不會出錯！

這種溫暖又帶點甜美感的顏色，帶出親切柔和的好氣色，瞬間融化全場人的心。

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以上跟大家分享

祝每個媳婦過年撐住！

※圖片+文字：Vogue 美人會 -曼曼達

（完整文章請看VOGUE.com）

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