天然的最美！日韓正流行「溫柔睫毛」，現在養睫還不遲

▲乾淨眼妝搭上纖長睫毛，好感度最高。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）



記者曾怡嘉 / 台北報導

擁有纖長睫毛的女孩，可說是人生勝利組，睫毛天生稀疏也別洩氣，睫毛也可以後天養成，擁有好的基底，刷上睫毛膏就能很有神，也能讓接睫毛更持久，溫柔養睫計畫，現在開始還不遲。

根據研究顯示，一人平均每天會掉1~5根睫毛，脫落後再長出睫毛到最終長度，需要耗時2個月，睫毛與眉毛的毛髮結構非常相似，毛囊植根較淺容易造成斷裂、掉落。過度的種睫毛又或是黏貼假睫毛，可能導致原生睫毛脫落。

市面上有許多睫毛增長液，能幫助睫毛加快生長，但生長液不是仙丹，不可能一塗就見效，也不是刷了一陣子就會永遠纖長，皮膚科醫師表示，睫毛生長液並不適用每一個人，若使用含藥成分，則須詢問過醫生使用最恰當。

若操之過急，不小心沾染到眼睛其他部位，有可能造成眼睛發紅刺激、結膜充血，睫毛沒變長，反要到眼科報到。正常使用頻率是早晚刷一次，過度使用甚至會讓眼周色素沉澱，總之想要後天養出纖長睫毛需要耐心，請給它充足生長時間。

而有的女生睫毛並不是天生稀疏，而是在頻繁化妝、卸妝，甚至是接睫毛的過程中，導致睫毛斷裂，請謹記卸妝手法必須輕柔，眼妝部分務必使用眼唇卸妝液，將沾濕卸妝液體的化妝棉在眼睛上濕敷，再輕輕把眼妝擦掉，或是可以選擇溫水可卸的眼妝，也很省力。接睫毛的女生，千萬不要用自行拔除，否則連真睫毛也一起掉，可是得不償失。

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