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怎麼搭都很帥！男人衣櫃要有的5大「經典外套」

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@nickwooster、WEAR

男生往往就那幾件外套，但很多男生為了要趕流行，買了很多可能一季度就退流行的款式，那你是否買到「不退流行的外套」，來度過整個冬天呢！這邊幫各位盤點5大「經典外套」。

▲穿搭範例。（圖／翻攝自IG@nickwooster、WEAR）

1.丹寧外套

這件大概在各位心中，肯定是萬年不敗款，因牛仔布可以有各種刷色與破壞，又有深色與淺色，時常是搭配一件白色T-Shirt就可以出門了，而在冬天，裡面可以搭一件帽T或是毛衣，加上黑褲或卡其褲，就相當好看囉，如果你是資深的丹寧玩家，可以試試整套丹寧，這樣整體的感覺會很俐落！

▲穿搭範例。（圖／翻攝自IG@nickwooster、WEAR）

2.大衣

很多人常說：「大衣在台灣穿不到」，不過大衣卻是不可或缺的單品之一，因為大衣時在是太好搭了，裡面搭配襯衫、衛衣，褲子選用西裝褲、深色或淺色長褲，配合著大衣，看起來會更修長哦，另外因冬天上衣會有較多的搭配，建議你在尺寸的選擇上可以選大一個尺寸會比較好哦，因大衣的材質有很多種，可以選用保暖度較高的羊毛，相對價格也較高，或是選用絨毛材質，也是一個經濟實惠的選擇哦！

▲穿搭範例。（圖／翻攝自IG@nickwooster、WEAR）

3.MA-1飛行外套

近年，MA-1在全世界相當流行，相信每個男生衣櫃裡，有一件應該是必備的，這件外套是美軍為了他們的空軍，而設計的外套，可說是歷史悠久，因防風裡面又保暖，而且左臂上都會有一條紅色的「REMOVE BEFORE FLIGHT」，是代表性的設計，也因為外套本身就很好看，裡面搭一件T-Shirt配上長褲就可以囉。

▲穿搭範例。（圖／翻攝自IG@nickwooster、WEAR）

4.皮衣

皮衣可以被稱為騎士夾克，當男生只要穿上皮衣，只有一個字「帥」，相信有買過皮衣的各位，應該知道一件真皮的皮衣，穿十年都不是問題，而且穿越久越好看，但皮衣因個人喜好較多，所以各位可以選擇性入手，搭配時只需一件襯衫與窄管褲，並且穿上休閒鞋，絕對是全場焦點。

▲穿搭範例。（圖／翻攝自IG@nickwooster、WEAR）

5.Pea Coat海軍雙排釦大衣

這件外套可說是大有來頭，早在19世紀就已經成為美國海軍的制式服裝，直到今日依然是海軍的標準配備，這件外套有三大特點，雙排扣、翻領設計、羊毛材質，聽到羊毛大家應該知道這件很保暖，冬天有了這件，再也不懼怕寒冬了，重點是這件超好搭配的，首先這件的顏色是重點，他是一種很深的藍色，叫做「海軍藍」，相當接近黑色的藍色，搭配上只需選擇深色系的褲款，以及一雙好看的鞋子就好囉！

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關鍵字：

經典外套 , 大衣 , 皮衣 , MA-1 , 海軍雙排扣 , 丹寧外套
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