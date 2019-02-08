一杯調酒熱量比白飯還高　年假放完小心肚子肥一圈　

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逢年過節，見到久違的親朋好友，不免的都會來上幾杯酒，而且還要乾杯以示誠意，幾杯黃湯下肚後，更會越來越不知節制，最後就算沒有醉倒，九天連假下來褲子也要大一號了，大家都知道啤酒的熱量不低，但是你知道有些烈酒熱量更誇張嗎？各種酒的熱量有多少，知道的話就不敢再亂喝了！

《首先給大家一個概念，一碗白飯的熱量大約是300～400大卡之間》

＃啤酒

酒精濃度約4.5％～5％，一般瓶裝的熱量約80～100大卡，啤酒的酒精濃度低，一瓶的熱量其實也不算太高，但是人們常常說喝啤酒會胖，那是因為愛喝的人一喝動輒就是一手以上，厲害的人兩秒就乾完一杯，這樣熱量當然就高了。

＃威士忌

威士忌是許多長輩們常喝的酒，酒精濃度41％，烈酒通常都是用shot來計算，1shot約30～50毫升，熱量約80～135大卡，別看這小小一杯，一口吞下就比一瓶啤酒的熱量還高了呢！

＃葡萄酒

紅、白酒是許多人家裡都有庫存的，比較受到女生的喜愛，酒精濃度約12％，熱量稍微少一些，通常一杯喝150毫升，熱量約135大卡。

＃琴酒

酒精濃度約38％，喜歡喝調酒的人，可能常常都會喝到，琴酒算是烈酒裡面熱量最高的！1shot的熱量大約就有260大卡以上，非常驚人。

＃高粱

酒精濃度超高的高粱58％，1shot約130～200大卡，是爸爸們跟好友們聊天時最常拿出來喝的酒，櫃子裡永遠都有一瓶。

＃龍舌蘭

怕胖的人喝龍舌蘭準沒錯了！酒精濃度大部分約40％以上，但是一杯才60大卡左右而已！因為tequila中的成分「龍舌蘭蜜」是零熱量的，有降低、穩定血糖的功能之外，還能增加飽足感，大概是喝了最不會胖的烈酒了～

《喝酒不長肉小撇步》

＃先吃飯

人的肚子空間有限，先吃飯把肚子填飽，容納酒精的空間自然也就比較少了，再多也喝不下，也能減少身體對酒精的吸收，比較不會這麼容易醉。

＃喝完不要馬上睡覺

雖然喝了酒本來就會比較想睡，但是你要想，就跟吃完飯不能馬上睡覺的道理一樣，肚子裡都是食物的時候去睡覺，會讓這些食物來不及消化，在體內囤積時間變長，所以喝完小酒後出門散散步吹吹風，消化一下比較好。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。



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