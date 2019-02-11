用膚色挑選屬於你的「命定紅」美甲　怎麼畫都超顯白、不老氣

1.指甲修「短」、甲型修「橢圓型、方圓型」

指甲形狀是影響風格的一大因素。指甲偏長，紅色面積也會變大，看起來較為豔麗；若再選擇將甲型修尖，侵略性也會較強。因此想要低調不張狂，可以先從形狀、長度去做調整。

2.依膚色搭配

健康小麥色，搭深酒紅色

因為若膚色偏黝黑，選擇亮色系的話，會使得肌膚色澤更明顯，就像很多外國人會透過塗螢光色的指彩突顯小麥肌。因此想要顯白、襯膚色，就從深紅色下手。

偏黃膚色，選偏暖色調的正紅色

選亮橘色易顯黑，選深紅色則會讓膚色看起來髒髒的，選偏暖色調的正紅色更能顯白。

白皙膚色，選珊瑚紅顯年輕

白皙膚色什麼都可以嘗試，沒有什麼地雷色，但若擔心老氣、想有可愛活潑感，就大膽選擇珊瑚紅、暖橘紅。

3.局部上色

擔心紅色過於張狂、豔麗，可以減低紅色在甲面的面積，不一定要塗滿整個甲面，在指甲前緣處做點綴，或是以法式、反法式的方式呈現。更能顯得年輕可愛。

4. 和透明亮片做搭配

紅色本身已經偏高調，五隻手指中，只需要一兩個的亮點即可，其他指甲可以選擇透明亮片做搭配，整體會顯得更清爽。

1. uka red study one 紅色系列指甲油10ml，NT$830。

Uka在2019年推出紅色系列指彩，全部共有6色，每色依1/1~6/1號碼分類，能根據膚色（暖冷色調）、風格來挑選最適合自己的紅指彩！

像是色號最深的酒紅6/1，適合暖色調和冷色調膚色，更是日本銷售最廣泛的跨齡指定色！此系列 將於2019/1/28首波限量上市 。

2. Kanebo佳麗寶 Coffret D'or光透美色指甲彩（RD61）8ml，NT$320

2018-19冬季新推出的指彩新色，為帶透明感的顯色酒紅，呈現琺瑯般光澤。滑順且均勻延展，具有優秀快乾性。

3.RMK幻色指采（EX20）7mL，NT$550

2019年的春季彩妝新品，為帶橘調的粉嫩色澤，輕盈純淨的透明感，符合春天柔和鮮活的感受。

4.Addiction 玩彩癮色指彩油（06紅月），NT$550

帶有細膩的珠光光澤質感，為閃爍金色珠光的勃根地酒紅色。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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