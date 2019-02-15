《哆啦A夢》百寶袋、記憶吐司變超萌肩背包　走在街上好吸睛

▲《哆啦A夢》新聯名！百寶袋變超萌肩背包 走在街上好吸睛。（圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy）

編輯／Ping 圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy

說到《哆啦A夢》大家的兒時回憶應該都湧上了吧～這次與日本品牌 CIAOPANIC TYPY合作推出「DORAEMON de CIAOPANIC TYPY」系列，不管是卡通裡經典的百寶袋，還是記憶吐司都被做成實用又好看的商品啦～還不趕快一起邊回憶邊看這次的聯名。

＃《哆啦A夢》系列包包

相信《哆啦A夢》迷們看到這三款包就已經受不了了吧！分別是可以拿出很多道具的四次元百寶袋、讓考試 All 趴的記憶吐司，以及可以讓物品呈現過去與未來模樣的時光布，神還原出大家小時後最想要的幾樣道具，瞬間把大家拉回童年了呢。

而且背上百寶袋後，絕對會吸引所有人的目光，不管是要拿化妝品還是錢包，別人可能還會以為你是在拿什麼厲害的道具。

▲四次元百寶袋 2,052日圓（約NT$580）、記憶吐司 3,132日圓（約NT$885）與時光布 3,132日圓（約NT$885）。（圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy）

接著還有這兩款附縮口袋的PVC包，如果你不希望別人看到包包裡面的東西，那就可以使用縮口袋，如果不用也可以拿出來，單背藍色的透明包包，不只童趣還不失時尚感。

▲大雄／哆啦A夢 PVC 提袋 2700日圓（約NT$765）。（圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy）

＃《哆啦A夢》刺繡帽

這次還有推出親子帽，分成大人與兒童兩種SIZE，兩種都有7款顏色可以挑選，除了正面有Doraemon刺繡外，背面也有淘氣的哆啦A夢屁屁刺繡，讓人看了童心爆發～

▲Doraemon刺繡帽子 大人 2,700日圓（約NT$765）／兒童 2,052日圓（約NT$580）。（圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy）

＃《哆啦A夢》服飾系列

不只帽子有分大人與兒童款，還有多款親子裝，像是衛衣、連帽T還有各種顏色的T-Shirt，甚至連四角褲與襪子也都有，讓小孩也能穿著你最愛的卡通，擁有共同回憶。

衛衣 大人款 3,780日圓（約NT$1,068）／兒童款 3,132日圓（約NT$885）、連帽T 大人款 4,212日圓（約NT$1,190）／ 兒童款 3,780日圓（約NT$1,068）、T-Shirt 大人款 2,700日圓（約NT$765）／兒童款 2,052日圓（約NT$580）。

▲四角褲、襪子大人款 1,296日圓（約NT$366）／兒童款1,080日圓（約NT$305）。（圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy）

除此之外，還有這款兒童限定的野比大雄裝，招牌的黃色上衣搭配藍色短褲，不管出現在哪都一定是目光焦點，萌值破錶。趕快帶回家幫孩子cosplay一下吧～

▲野比大雄裝 5,292日圓（約NT$1,495）。（圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy）

最後，除了可以在CIAOPANIC TYPY官方網站線上訂購外，也可以在日本的CIAOPANIC TYPY實體門市購買到，說不定還可以找到特別的《哆啦A夢》系列商品呢！有去日本的捧油悶不要錯過喔～

▲現正販賣中～喜歡的朋友不要錯過。（圖／翻攝自IG＠ciaopanictypy）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

