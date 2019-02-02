微風策略長廖曉喬閃婚秀大鑽戒！帥老公和「醫界王陽明」是好友

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年假才剛開始，微風集團策略長廖曉喬就公布結婚喜訊。在IG上秀出多張與老公Alan的甜蜜合照，並寫下：「IT’S OFFICIAL! Alan & I got married today!2019/2/2 我們結婚咯 」，幸福宣言加上超大鑽戒跟著公開，新的一年就讓人羨慕不已。

▲廖曉喬在IG驚喜公佈結婚喜訊。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）



據《蘋果日報》報導，廖曉喬的老公Alan跟阿嬌（鍾欣潼）老公「醫界王陽明」是好友，之前也有出席兩人的婚禮，可見彼此的好交情。

2天前廖曉喬才在IG秀出她在微風南山百貨剛開幕的名鞋品牌MANOLO BLAHNIK店選鞋照，《ETtoday》也直擊廖筱喬在微風南山試鞋，老公Alan也隨伺在側，站在一旁陪她試鞋。而這家就是《慾望》凱莉被求婚的鞋店，此PO也顯示廖曉喬挑的有可能就是結婚會穿上的婚鞋。

▲廖曉喬到MANOLO BLAHNIK專賣店挑美鞋。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

針對這突如其來的喜訊，粉絲也又驚又喜，「恭喜俊男美女天造地設的一對」、「#Cookie花童好可愛啦」、「恭喜最美策略長」，紛紛送上祝福。

日前微風南山開幕時，微風集團董事長廖鎮漢就說過微風集團會有四大喜事，而第四喜並未透露過多細節，如今第四喜曝光，就是妹妹廖曉喬的結婚喜訊。

對此微風集團對外確定喜訊，並表示非常恭喜，董事長廖鎮漢先前所說的第四喜，就是指策略長的喜訊。