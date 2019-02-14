【奧斯塔羅】面對八卦，你是個守得住秘密的人嗎？

秘密八卦這件事

有些人守口如瓶

有些人四處脫口

今天奧斯就要和你一起來看看

你是個守得住秘密的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



牌l



選擇到這組牌得朋友，奧斯真不得不說你們還真是個挺能保守秘密的人啊！畢竟這樣的牌組多半代表的是寧靜與安全，所以基本上你不是那種聽完別人的秘密或小八卦後會到處傳話的人，你挺能感同身受的。所以只要對方跟你說希望妳能保守這秘密或是聽完就好，你也就真的聽聽就往心裡放的。

但老實說，也因為妳也覺得道人八卦或是說別人的秘密，是件挺不道德的事情。所以在當你面對這樣的流言蜚語或秘密時，你也就覺得聽聽就好。畢竟你也挺愛面子的，被人抓著質問為何到八卦或是流出秘密時，對你來說還是挺丟臉的。

牌ll



選擇到這組牌的朋友，奧斯真不知道怎麼說你啊！大抵上來說你就不是個喜歡聽別人八卦或秘密的人。畢竟這樣的牌組多半代表的是包容與理性。所以你在面對流言蜚語你也不太會隨波逐流，或是在面對別人的秘密的時候你也不會老放在嘴上。而更多時候奧斯會說，你們的個性很特別，你不是那種會主動去探聽別人秘密的人，也不是那種會逼朋友講秘密的人！

畢竟對你來說，你要說的事情自然就會告訴我，不用我去跟前跟後問上個好幾句啊！因此奧斯要說選擇到這牌組的你，就還算是挺守口如瓶的唷！

牌lll



選擇到這組牌的朋友，該說你們天真嗎？還是奧斯該好好念念你們了，因為你們就是標準的不小心脫口而出的人，基本上這樣的牌組多半代表的是愚昧與粗心，所以你會發現一件事情，朋友和你說些秘密的當下你清楚知道這件事情可千萬不能說出去或是聽到八過時，你也知道就聽聽就好了！但偏偏你就是有時候在跟別人聊天或姊妹聊天時，一開心就不小心說出來了！

而且每次都是沒意識的說出來，就好像一件挺正常的事情，每每都把告訴你祕密的朋友氣翻了。當然這都是無心之過，不過奧斯建議你還是要注意一下囉！

牌lV



選擇到這組牌的朋友，拜託啊～奧斯要說你們的世界裡根本沒有所謂的秘密啊！首先這樣的牌組多半代表的是碎嘴與討論。所以奧斯要說祕密可千萬不能讓你們知道，你就是標準的把話放在心裡會難過的人，知道些什麼事情就會迫不及待的想和自己的姊妹或好朋友分享的人，而你也會覺得自己挖到一件挺大條的事情啊！

只是好是好在說，你不會傻傻地還去跟當事人周遭會接觸的人說，你頂多也就在自己的好姊妹或好朋友之間，碎嘴一下這樣的一件秘密！只是奧斯還是要老話一句，「鴨蛋在密也有縫」，自己可要好好留意囉！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜