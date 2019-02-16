fb ig video ETtoday search mobile

日本火紅「瘦臉操」7步驟有感　免動刀一週就有小V臉

> >

冬天常常仗著衣服穿很厚遮住身上的贅肉，所以吃東西經常忘了節制越吃越多，但大家都忽略了臉也會慢慢變圓，嘴邊肉更是越來越猖狂！趕快把最近日本超火的「瘦臉操」動作學起來，在家勤勞的做保證七天有效變回小V臉！

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

瘦臉操不僅可以有效瘦臉，也可以防止皮膚的鬆弛老化並減少皺紋，但是提醒大家要注意在按摩之前要先清潔過臉部並擦上乳液後，再把按摩油擦在手上進行按摩，因為臉部乾燥或是沒使用按摩油就按摩的情況下，很容易產生小細紋喔！

Step1：從鼻翼提拉致太陽穴

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

兩個手掌攤開平行放在鼻子兩邊的臉頰上面，再將兩個手掌分別大弧度向太陽穴的方向提拉臉頰的肌肉，還可以有效撫平皺紋，每次做30次。

Step2：顴骨至鼻樑來回按摩

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

將兩個手掌攤開放在顴骨兩邊，再從顴骨滑向鼻樑兩邊來回按摩，每次做30次。

Step3：大弧度推刮消浮腫

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

將手指沿著鼻樑兩邊往上推至額頭，在按摩道兩旁的太陽穴，呈現一個倒L型的方向，能夠有效去除抬頭紋，每次做30次。

Step4：手指畫圓按摩

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

運用雙手的五根手指，分別從下巴兩邊的位置往人中的方向以畫圓的方式來回按摩，每次做30次。

Step5：手掌按摩臉部輪廓

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

將雙手的手掌由臉頰兩邊顴骨的位置向上提拉至太陽穴，再慢慢順著臉部的輪廓往下滑至下巴！每次做30次。

Step6：反向提拉按摩

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

先用右手的手掌，由臉頰的位置向上往太陽穴的位置提拉，再來用左手在右手提拉的過程中，再從臉頰的位置往回向嘴唇的位置進行來回按摩，每次做30次。

Step7：單手向上按摩

▲瘦臉操。（圖／美人圈）

最後，先以右手托住右臉頰，然後左手手掌再從臉頰向太陽穴的方向按摩，每次做30次。

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、小紅書

【延伸閱讀】

寬臉也能變窄？日本超夯小臉整骨、刺蝟針，加碼分享超有效瘦臉按摩！

「骨筋按摩術」韓國妹都靠這招省削骨費！

每天5分鐘賜你小顏臉蛋！日妞教你「湯匙按摩術」拯救浮腫肌

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瘦臉操, 瘦臉, 按摩, 精油按摩
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

「牙膏界愛馬仕」Marvis好市多有賣！兩條529元還送牙刷　網：想囤貨

腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來

南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！ 飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道 每天都運動，體重卻都沒降？5個瘦身小地雷一定要避開 《冰雪奇緣2》來了！艾莎換褲裝更美　安娜披著浪漫長捲髮 韓妞狂推5支「血色」唇膏　莓果紫調超襯膚色又顯白！ IG限時動態別再隨手拍！　用這3大APP輕鬆變網美 插上手機變街機～「迷你遙控機台」內建100款遊戲　太懷舊啦！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面