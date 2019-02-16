日本火紅「瘦臉操」7步驟有感　免動刀一週就有小V臉

冬天常常仗著衣服穿很厚遮住身上的贅肉，所以吃東西經常忘了節制越吃越多，但大家都忽略了臉也會慢慢變圓，嘴邊肉更是越來越猖狂！趕快把最近日本超火的「瘦臉操」動作學起來，在家勤勞的做保證七天有效變回小V臉！

瘦臉操不僅可以有效瘦臉，也可以防止皮膚的鬆弛老化並減少皺紋，但是提醒大家要注意在按摩之前要先清潔過臉部並擦上乳液後，再把按摩油擦在手上進行按摩，因為臉部乾燥或是沒使用按摩油就按摩的情況下，很容易產生小細紋喔！

Step1：從鼻翼提拉致太陽穴

兩個手掌攤開平行放在鼻子兩邊的臉頰上面，再將兩個手掌分別大弧度向太陽穴的方向提拉臉頰的肌肉，還可以有效撫平皺紋，每次做30次。

Step2：顴骨至鼻樑來回按摩

將兩個手掌攤開放在顴骨兩邊，再從顴骨滑向鼻樑兩邊來回按摩，每次做30次。

Step3：大弧度推刮消浮腫

將手指沿著鼻樑兩邊往上推至額頭，在按摩道兩旁的太陽穴，呈現一個倒L型的方向，能夠有效去除抬頭紋，每次做30次。

Step4：手指畫圓按摩

運用雙手的五根手指，分別從下巴兩邊的位置往人中的方向以畫圓的方式來回按摩，每次做30次。

Step5：手掌按摩臉部輪廓

將雙手的手掌由臉頰兩邊顴骨的位置向上提拉至太陽穴，再慢慢順著臉部的輪廓往下滑至下巴！每次做30次。

Step6：反向提拉按摩

先用右手的手掌，由臉頰的位置向上往太陽穴的位置提拉，再來用左手在右手提拉的過程中，再從臉頰的位置往回向嘴唇的位置進行來回按摩，每次做30次。

Step7：單手向上按摩

最後，先以右手托住右臉頰，然後左手手掌再從臉頰向太陽穴的方向按摩，每次做30次。

文／美人圈 圖／翻攝自Pinterest、小紅書

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