fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／學油畫、吃甜點　「天母一日遊」提案，約好閨蜜一起出發

> >

▲「天母一日遊」提案！美食、散步、繪畫一網打盡，相約閨蜜情侶一起來吧！。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

天母好遠不想來？那你可能會因此錯過許多的美食和玩樂的地方啊！這次的「天母一日遊」絕對可以讓你開心玩一整天。而且這次提案的 6 個地點都相距不遠，主要集中在天母新光三越和天母廣場附近，沒有騎車也能走透透，不用煩惱找停車位呢～

＃早午餐 11：30　Sprout 初芽

天母最夯的早午餐店之一！沒吃過真的超可惜～由藝人鳳小岳所開設的「Sprout 初芽」，主打健康美式的飲食，也因此吸引不少外國人的來訪。而且這裡所有的麵包和甜點都是手工製作，超級有誠意。目前吃過不少餐點，都沒有踩雷過呢。

其中像是「綠怪獸三明治」、「檸檬鬆餅」、「炒蛋系列」等等，都是人氣餐點，如果有帶小孩來的也不用擔心，因為地下一樓設有兒童遊戲區，家長可以放心帶小朋友去玩，不怕他們覺得無聊而吵鬧！另外初芽還有一家分店叫「Little Sprout 小初芽」在內湖哦！

＃下午散步 13：30　天母運動公園

吃飽後當然要來散步一下！離新光三越和大葉高島屋不遠的天母運動公園，擁有大草皮，因此很適合來走走跳跳，或著是帶毛小孩一起來放風下。很建議坐在這裡看看風景，享受悠閒的下午時間，如果你喜歡和狗狗的玩耍的更不能錯過這裡。

＃甜點二選一 15：00　On The Road

既然都來到天母運動公園的話，那就順便去對面的義式冰淇淋店 On The Road 吃冰吧。每天他們都會在 fb 上公佈隔天販賣的口味，去之前可以先了解一下，而且老闆都會很大方的提供試吃，不怕買到不符合胃口的冰淇淋。

首推咖啡和巧克力系列，喜歡喝酒的朋友們，如果夠幸運搞不好還會遇到威士忌口味。低脂低甜度，又真材實料的義式冰淇淋沒吃到真的會後悔。可惜的是店面不大座位有限，喜歡坐著品嚐的大家可能要碰碰運氣了。

＃甜點二選一 15：00　Chef's Cake and Cafe

如果對冰品較沒興趣的話，還有這間隱藏在巷子裡的甜點店 Chef's Cake and Cafe 。裡面的裝潢常常會隨著季節與節日做不同的變化，非常用心，而且甜點每款都好吃到不行啊！偷偷說店員也非常帥氣，絕對非常值得來一趟。

店內雖然最主打的是「彩虹瑞士捲」，不過其他的甜點也很優秀，像是提拉米蘇、香蕉巧克力塔都很不錯。另外每次去時，同個甜點都有可能會換上和之前不同的造型，非常能感受到師傅對於甜點的用心與熱忱！

＃畫畫 17：00　Studio 83

不管你有沒有學過油畫都沒關係，Studio 83 的老師都會很熱情的教導你。先提醒大家去之前一定要先預約，這邊附上官網給大家參考繪畫時段，第一次去時建議先照著某張照片去模仿會比較好。可以先將想畫的照片存進手機，到現場時店員會幫你印出來哦！

▲「天母一日遊」提案！美食、散步、繪畫一網打盡，相約閨蜜情侶一起來吧！。（圖／dappei提供）

繪畫真的是件很紓壓的事情，當你全神貫注時可以忘卻一切的煩惱！如果每次都是出門逛街讓你已經感到厭煩時，趁著來到天母時學習一個新的興趣吧！

＃晚餐 19：00　JB's Diner

▲「天母一日遊」提案！美食、散步、繪畫一網打盡，相約閨蜜情侶一起來吧！。（圖／dappei提供）

JB's Diner 自從新光三越後巷搬遷到天母廣場附近後，重新裝潢後的樣子真的美到讓人窒息啊～將植栽完美融入於室內，就像踏入都市裡的叢林一般，讓你手機一張接一張的拍，而且不止氣氛佳，連餐點也是好吃的讓人嚇嚇叫。

▲「天母一日遊」提案！美食、散步、繪畫一網打盡，相約閨蜜情侶一起來吧！。（圖／dappei提供）

同樣也是主打美式餐點的 JB's Diner，這邊的漢堡當然不能錯過。另外他們的希臘蛋捲也超級推薦，他們的料理處處充滿創意與心意，一定讓你滿意而歸。不過要特別提醒下各位，千萬不要為了拍美照而打擾到餐廳的營運，一起當個守秩序的客人吧。

Dappei 結語：

天母也是一個很適合週末來走走的地方，除了可以逛逛百貨公司外，也有很多地點能去。另外如果有騎車的話，吃完晚餐後也能騎去文化大學看夜景，車程不需要很久，心動的話就趕緊規劃一下吧。

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 天母, 旅遊, 放鬆, 休息, 假日, 出遊, 台北, 一日遊
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

每天都運動，體重卻都沒降？5個瘦身小地雷一定要避開

南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！

職場老鳥專用！面試當下「說自己有多好」已過時　5種方法讓你跳槽成功

《哆啦A夢》百寶袋、記憶吐司變超萌肩背包　走在街上好吸睛 2019最容易閃婚的星座Top 5 ！牡羊不衝動就空等、巨蟹穩定就嫁了 年後減肥片！10萬人氣正妹教練親授「瘦身3招」　輕鬆找回S曲線 GUCCI「髒髒鞋」賣2萬8　像穿10年的舊鞋竟比新鞋貴1萬 看韓劇談戀愛　這些「超帥男一」現實中真是理想男友嗎？ 《冰雪奇緣2》來了！艾莎換褲裝更美　安娜披著浪漫長捲髮 這「3類飲料」少喝！　不僅讓你越喝越渴、還有變胖疑慮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面