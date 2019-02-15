Dappei／學油畫、吃甜點　「天母一日遊」提案，約好閨蜜一起出發

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天母好遠不想來？那你可能會因此錯過許多的美食和玩樂的地方啊！這次的「天母一日遊」絕對可以讓你開心玩一整天。而且這次提案的 6 個地點都相距不遠，主要集中在天母新光三越和天母廣場附近，沒有騎車也能走透透，不用煩惱找停車位呢～

＃早午餐 11：30 Sprout 初芽

在 Instagram 查看這則貼文 米凱拉（@msfoodiediary）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 12 日 下午 7:27 張貼

天母最夯的早午餐店之一！沒吃過真的超可惜～由藝人鳳小岳所開設的「Sprout 初芽」，主打健康美式的飲食，也因此吸引不少外國人的來訪。而且這裡所有的麵包和甜點都是手工製作，超級有誠意。目前吃過不少餐點，都沒有踩雷過呢。

在 Instagram 查看這則貼文 （@lllllllaliciachenlllllll）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 19 日 上午 4:28 張貼

其中像是「綠怪獸三明治」、「檸檬鬆餅」、「炒蛋系列」等等，都是人氣餐點，如果有帶小孩來的也不用擔心，因為地下一樓設有兒童遊戲區，家長可以放心帶小朋友去玩，不怕他們覺得無聊而吵鬧！另外初芽還有一家分店叫「Little Sprout 小初芽」在內湖哦！

＃下午散步 13：30 天母運動公園

在 Instagram 查看這則貼文 詩婷 盧（@tricky4782）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 19 日 下午 7:34 張貼

吃飽後當然要來散步一下！離新光三越和大葉高島屋不遠的天母運動公園，擁有大草皮，因此很適合來走走跳跳，或著是帶毛小孩一起來放風下。很建議坐在這裡看看風景，享受悠閒的下午時間，如果你喜歡和狗狗的玩耍的更不能錯過這裡。

＃甜點二選一 15：00 On The Road

在 Instagram 查看這則貼文 Penny Ho （@pennyho_ss）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 31 日 上午 6:53 張貼

既然都來到天母運動公園的話，那就順便去對面的義式冰淇淋店 On The Road 吃冰吧。每天他們都會在 fb 上公佈隔天販賣的口味，去之前可以先了解一下，而且老闆都會很大方的提供試吃，不怕買到不符合胃口的冰淇淋。

在 Instagram 查看這則貼文 的台灣日韓生活視角（@ootjklife）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 1 日 上午 12:54 張貼

首推咖啡和巧克力系列，喜歡喝酒的朋友們，如果夠幸運搞不好還會遇到威士忌口味。低脂低甜度，又真材實料的義式冰淇淋沒吃到真的會後悔。可惜的是店面不大座位有限，喜歡坐著品嚐的大家可能要碰碰運氣了。

＃甜點二選一 15：00 Chef's Cake and Cafe

在 Instagram 查看這則貼文 容法克 Roger Fucker（@d71529）分享的貼文 於 PST 2017 年 3月 月 4 日 下午 9:19 張貼

如果對冰品較沒興趣的話，還有這間隱藏在巷子裡的甜點店 Chef's Cake and Cafe 。裡面的裝潢常常會隨著季節與節日做不同的變化，非常用心，而且甜點每款都好吃到不行啊！偷偷說店員也非常帥氣，絕對非常值得來一趟。

在 Instagram 查看這則貼文 Hola （@hellofood._eater）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 30 日 下午 11:36 張貼

店內雖然最主打的是「彩虹瑞士捲」，不過其他的甜點也很優秀，像是提拉米蘇、香蕉巧克力塔都很不錯。另外每次去時，同個甜點都有可能會換上和之前不同的造型，非常能感受到師傅對於甜點的用心與熱忱！

＃畫畫 17：00 Studio 83

在 Instagram 查看這則貼文 Hola （@hellofood._eater）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 27 日 下午 9:03 張貼

不管你有沒有學過油畫都沒關係，Studio 83 的老師都會很熱情的教導你。先提醒大家去之前一定要先預約，這邊附上官網給大家參考繪畫時段，第一次去時建議先照著某張照片去模仿會比較好。可以先將想畫的照片存進手機，到現場時店員會幫你印出來哦！

繪畫真的是件很紓壓的事情，當你全神貫注時可以忘卻一切的煩惱！如果每次都是出門逛街讓你已經感到厭煩時，趁著來到天母時學習一個新的興趣吧！

＃晚餐 19：00 JB's Diner

JB's Diner 自從新光三越後巷搬遷到天母廣場附近後，重新裝潢後的樣子真的美到讓人窒息啊～將植栽完美融入於室內，就像踏入都市裡的叢林一般，讓你手機一張接一張的拍，而且不止氣氛佳，連餐點也是好吃的讓人嚇嚇叫。

同樣也是主打美式餐點的 JB's Diner，這邊的漢堡當然不能錯過。另外他們的希臘蛋捲也超級推薦，他們的料理處處充滿創意與心意，一定讓你滿意而歸。不過要特別提醒下各位，千萬不要為了拍美照而打擾到餐廳的營運，一起當個守秩序的客人吧。

Dappei 結語：

天母也是一個很適合週末來走走的地方，除了可以逛逛百貨公司外，也有很多地點能去。另外如果有騎車的話，吃完晚餐後也能騎去文化大學看夜景，車程不需要很久，心動的話就趕緊規劃一下吧。

文字編輯：Ladybird

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