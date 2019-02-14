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Cartier奔向外太空　黑珍珠當行星

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▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

大自然深深啟發Cartier（卡地亞），從植物到動物主題珠寶都立下經典，這回將設計觸角延伸至浩瀚的宇宙，藉由行星連為一線、轉瞬即逝的流星、地球光影與靈動星宿4個主題，呈現全新的Les Galaxies de Cartier系列珠寶，日前於巴黎國立自然史學博物館發表，採限量上市，台灣僅接受客訂。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Lunes手環約 433,000 元。（圖／品牌提供，以下同）

Les Galaxies de Cartier系列中共有寬、窄版兩種款式的Lunes手環，即演繹行星連為一線的概念，於雕塑感強烈的白K金手環點綴大溪地黑珍珠，珍珠會隨身體律動輕輕自轉，增添佩戴趣味；流星意象則由Meteorites戒指與手環詮釋，玫瑰金、鑽石、月光石與乳白色石英形成四面錐體不規則排列，相當搶眼。

▲▼ Cartier 。（圖／品牌提供）

▲Meteorites戒指1,250,000元。

而從太空回望夜晚的地球的點點光影，同時啟發Cartier創作Galaxies手環、項鍊與戒指，於黃K金球體表面鑲嵌黃色藍寶石、藍寶石、火蛋白石與鑽石，閃閃發亮；除了迷人寶石，品牌首次於珠寶作品上運用變質石英岩，因內含金色黃鐵礦內含物，因此特別以此材質為底座，打造靈感源自銀河的Atmostpheres鑽石戒指與手環，為整體更添光芒。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Galaxies戒指約905,000元。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Atmospheres戒指2,500,000元。

Les Galaxies de Cartier系列另推出手拿包與座鐘，最特別的是結合美鑽、天然水晶、拉長石、髮晶與軟玉製成的座鐘，真如行星排列，又帶有神秘感，讓讀時更有趣了。

▲▼ Cartier 。（圖／品牌提供）

▲Meteorites手拿包未定價。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Les Galaxies De Cartier系列座鐘未定價。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞
fashion.net

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