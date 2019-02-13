蔡依林自封「玫瑰少女」　手一舉秀出31萬，洩天后身價

▲Jolin變身「玫瑰少女」，腕上318,000元BVLGARI New Serpenti腕錶跟著搶鏡。（圖／翻攝Jolin IG、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

工作滿檔的蔡依林（Jolin），近來趁農曆新年檔期放慢腳步，輕鬆享受美食，她po出享用玫瑰花造型的芒果慕斯照，俏皮地拿著裝飾甜點的玫瑰花放在髮際，寫下「千萬種風情，玫瑰玫瑰我愛你」，自封「玫瑰少女」，並祝大家情人節快樂，細看天后的日常配件仍不簡單，戴的腕錶出自BVLGARI（寶格麗）要價31萬8000元的New Serpenti系列錶。

Jolin是BVLGARI代言天后宮的一員，除了在公開活動挺愛牌，私下也常戴BVLGARI商品，伴她享美食的腕錶正是品牌暢銷的New Serpenti系列腕錶，舌頭造型錶殼搭配繞雙圈的有型錶帶，不僅收服Jolin，劉嘉玲、舒淇等一票女星也是擁護者。

▲劉嘉玲也是BVLGARI蛇錶擁護者。（圖／翻攝carinalau1208）

New Serpenti系列腕錶共有精鋼與玫瑰金材質款式，分別備錶圈未鑲鑽或鑲鑽設計，而錶帶選擇更豐富，水蛇皮雙圈錶備有黑色、紅色、白色、綠色、栗棕色，小牛皮錶帶則提供寶石藍、瑪瑙白、寶石紅、沙棕色、黑色、翡翠綠供選擇。

▲New Serpenti系列腕錶款式選擇豐富。（圖／品牌提供）