他們交往3年天天穿情侶裝　教戰3原則讓你放閃也很時髦

除了紅翻全球的對稱早餐之外，這對來自法國的情侶＠Young_emperors足足穿了三年的情侶裝，雖然不是從頭到腳都一樣單品，但卻能讓人感受到他們在色系、風格、材質上的精心著墨。

兩人最初會墜入愛河的原因是注意到彼此的穿著風格很像，交往之後連續穿了三年的情侶裝，早成為每天的習慣，更相信「我是男版的你，你是女版的我」是表達愛意的一種方式。

風格多變的他們，不僅把簡約摩登風格掌握的很好，也能看到一些街頭風格的打扮，最重要的是，顏色的和諧度和呼應總是讓人感到舒適，以下我們就來分析他們的穿搭守則！

1. 中性風格最實穿

在選擇情侶裝時，可以把服裝風格偏向更於中性的打扮，不僅實穿，也很好搭配！牛仔、格紋、基本色調都是很好運用的元素。

2. 亮色也要Match

除了安全牌黑、白、灰、駝、藍之外，也不妨試試粉紅、螢光，像是女生全身亮色，男生身上則有一處同色的亮點配件點綴。

3.不能放過細節處

除了穿搭細節之外，慎選拍照場景，不論是素背景或是超市餐廳，不僅能增加時髦度，更高招的方式就是用背景襯托出當天的服裝顏色。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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