正確吃飯順序：菜→湯→肉→飯　10招飲食小習慣學起來不怕變胖

1. 挑選低脂的肉類

節日少不了大魚大肉，可多挑選低脂肉吃，例如：螃蟹、海鮮、白肉等。

2. 注意吃飯順序

正確的吃飯順序為：菜、湯、肉、飯。先吃菜和喝湯，首要好處是能避免狼吞虎嚥，且可以增加飽足感，控制食量不吃過量。

3. 不吃油炸物

如果能有足夠自制力，首先選離「油炸物」，但也不用把自己逼的太痛苦，可以自我設定如：3道只能吃1道的方式來減少攝取。

4. 配無糖綠茶

吃飯一定要配飲品，但飯菜已經很油膩了，若在配上含糖飲料絕對是大地雷！無糖綠茶因含有有兒茶素，是去油解膩的好物，更能減少脂肪吸收。另外，黑咖啡也是不錯選擇，以及不要忘記多喝水！

5. 碗用小一點

碗用得小，自然量就少啦，被長輩要求吃多一點的時候也不用擔心一次裝太多！

6. 吃8分飽

具體來說，平常吃一碗飯會飽，改吃8分滿的飯就好；若是有多樣菜，吃到有飽的感覺就停止。

7. 小心堅果類

嗑瓜子話家常，花生、堅果類等零嘴一不小心就會吃掉整桶，雖然堅果對人體相當好，但一天標準是吃「10顆」，吃的時候也要多注意。

8. 每天量體重

設定連假的體重or體脂須控制在多少範圍內，直接用數據了解現在的狀態，更會有自覺地克制。

9. 進食時間控制在8小時內

假日就是從早到晚不停吃吃喝喝，營養師建議，從第一餐到最後一餐的間隔不要超過8小時，也就是最近相當流行的間歇性斷食。

10. 隔天水腫喝檸檬水

熬夜、打牌，又大吃大喝，最怕隔天大水腫，這時可在前一晚先準備好檸檬水。薏仁水、黑豆水也是消水腫的好物。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、pinterest 專業諮詢／不運動營養師小紅（蘇政瑜）

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