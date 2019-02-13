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情人節必收斬男色！孔曉振楓紅色、告白玫瑰色都是助攻神器

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NARS 孔曉振唇彩

這回韓國NARS特霧唇誘#KOREARED系列，找來孔曉振拍攝形象影片，影片中她所擦的色號#Unfamous RED，讓韓妞們大瘋狂，上市20天內狂售4,500支，創下始上最快斷貨的紀錄！

此次唇釉共推出全新4色（特霧唇誘#Unfamous RED、#Explicit RED及惹火唇誘#Le Clique、#Bump），並於2月活動限定販售！

孔曉振唇誘於NARS國際彩妝師活動限定販售。（詳細活動內容請洽各櫃點詢問）

NARS國際彩妝師活動資訊：

2/16-2/17 台中中友百貨
2/22-2/23台北遠東SOGO 忠孝館
2/28-3/1 高雄漢神巨蛋／新光三越高雄左營店／高雄大遠百
2/28-3/3 新光三越台北信義新天地A8

蘭芝 時尚炫色訂製唇膏 告白新色

低調熱銷的蘭芝時尚炫色訂製唇膏，為了情人節的到來，全新推出5款熱戀玫瑰色系，充滿魅力的柔美色澤，正是告白時的最佳助攻神器！

上圖由左至右：

#520告白玫瑰（主打色）：充滿熱情的玫瑰色澤

#521柔粉玫瑰：似自然唇的優雅玫瑰色

#013玫瑰花嫁（主打色）：略帶酒紅的玫瑰色

#014焦糖玫瑰：添加了一點橘紅的焦糖玫瑰色，更顯人見人愛好氣色

#214晨曦玫瑰：如晨曦般明亮的玫瑰色澤，帶來活潑俏麗雙唇

情人節必勝唇彩價目

NARS 惹火唇誘5.5ml NT$1,000
NARS 特霧唇誘5.5ml NT$1,000

蘭芝 時尚炫色訂製唇膏，NT$950 （新5色）／全30色

Edit／林黛西 Photo／NARS、蘭芝

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo ／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

過年畫紅唇，注意這5個小Tips才能不顯老！加映10支超顯白「紅色唇膏」新品推薦(附試色照 )

透．薄．貼外加粉紅水晶光就是超完美底妝！ 「縮時底妝」神救星～M編用過就上癮的氣墊就是它

香奈兒超炫耀絲絨唇露和絲緞光潤唇筆各2款限量新色、Tom Ford全新20色漆光/微霧質地高濃度保養唇萃、Giorgio Armani奢華訂製絲絨唇膏搶先推出5款絕美必包新色…接下來必搶的是這些2019大勢唇彩！

關鍵字：

美麗佳人
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