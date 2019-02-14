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梅根白高領裹大肚照樣美　難搞成名靠衣Q扳回顏面

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記者陳雅韻／台北報導

英國王子妃梅根馬可（Meghan Markle）嫁入皇室不平靜，不僅父親不受控頻頻向媒體爆料，她也被貼上難搞標籤，讓身邊的助理與保鑣紛紛求去，形象盪到谷底，但她仍靠招牌笑容與高「衣」Ｑ扳回一城，英國時間12日晚間她出席紀念生物學家達爾文201歲冥誕活動，即以Calvin Klein高領洋裝搭配英國品牌Amanda Wakeley外套，成功吸睛。

▲▼ 梅根 。（圖／IG）

▲梅根馬可穿Calvin Klein高領洋裝搭英國品牌Amanda Wakeley外套吸睛。（圖／翻攝Calvin Klein IG）

挺著7個月的孕肚，梅根成功詮釋「最美孕婦」，她的挑孕婦裝的秘訣是選擇單一大色塊、剪裁俐落的裙裝，再搭配同色系或撞色的西裝外套，展現端莊優雅的王子妃氣息，這回特別穿上訂製的Calvin Klein 2019早春系列白色高領洋裝與同色系外套，搭配橄欖綠色的Ralph Lauren手拿包與高跟鞋，頗有畫龍點睛之效。

▲▼ 梅根 。（圖／IG）

▲梅根馬可穿的橄欖綠Ralph Lauren高跟鞋與手拿包頗有畫龍點睛之效。（圖／翻攝Kensingtonroyal IG）

梅根另一愛牌是GIVENCHY，除了婚紗出自其設計，懷孕後的晚宴服也常由GIVENCHY設計師Clare Waight Keller操刀，包括襯衫式高腰鉛筆裙晚裝、黑色斜肩禮服等，都讓孕媽咪展露時尚感。

▲▼ 梅根 。（圖／IG）▲▼ 梅根 。（圖／IG）

▲梅根深受好評的晚裝出自GIVENCHY。（圖／Givenchy IG）

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關鍵字：

梅根馬可, Calvin Klein, Givenchy
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