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實測13款新年彩妝　開運紅色包裝，除了美還很有氣勢

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（圖／記者陳思婷攝）

「佛要金裝，人要衣裝」這句話我們聽過不下數百次。但時間來到2019年，光是靠穿搭早已遠遠不夠看，要想在這年代跟人比時髦完整性，還有一件同等重要的事—臉，更要彩妝。

顯不顯色、服貼程度、滋潤感……提到美妝，是否這一系列問題不斷湧現在你的腦海中？相信我們，Wazaiii編輯真的都懂！所以這不就來幫大家實地測試了嗎？而且保證實話實說，真心不騙。

那不話癆了，這就有請各位看倌，盡情往下滑、看文章去。

Bobbi Brown

（圖／記者陳思婷攝）

冬蟲夏草黃金限量版—高保濕修護精華粉底液

想要邊上妝、邊保養的懶人們，用這瓶結合冬蟲夏草精華液的粉底液準沒錯！而且想讓底妝在悶熱潮濕的台灣生存，防水功能可一點都不能馬虎，小編實地實驗過，品質絕對掛保證。而且！這瓶粉底液雖是冬蟲夏草的精華萃取，但可不是你想像中的那種中藥味，反倒充滿著一股薰衣草清香！

（圖／記者陳思婷攝）

（圖／記者陳思婷攝）

限量皇室紅—12色眼影盤

一次收集12色，還橫跨不同色系的眼影盤，小編自己先收！對每天都需要使用到眼影的小編（僅指我本人）來說，這盤可是「最佳準時上班助手」，怎麼說呢？它相當好推開又不飛粉，可以讓我上班前快速完妝，晚上要卸妝時又可以輕輕鬆鬆卸乾淨，早點洗洗睡以利隔天又要早起的上班族日常。所以你說，這能不買嗎？

（圖／記者陳思婷攝）
 

限量皇室紅—金緻奢華唇膏

首先，金管包裝在氣勢上先加10 分。而且，它簡直就是「金玉其外，金玉其中」的最佳範例！唇膏顏色有多美就不多說，塗抹過程中輕鬆上色，擦上後雖是霧面妝感卻不過於乾燥。還有，歷經我們不斷進食、喝水的極致考驗後，仍能維持原本的顏色。嗯，直接100分！

（圖／記者陳思婷攝）

NARS

（圖／記者陳思婷攝）

深度膚淺12色眼彩盤

對於每天都要化妝的你我來說，基本款大地色系怎能不擁有！而且大地色系眼影就是一舉數得啊！除了作為眼影，還能兼具打亮與修容的功能（霧面＋亮面在同一盤的好處），此外，這又是一盤相當「體貼」的彩妝品，因為很！好！卸！先說好，請不要跟小編搶。

（圖／記者陳思婷攝）

新春限量霓光炫紅—裸光奇肌氣墊粉餅

專為亞洲膚色設計的色調，是多用心的一件事啊！它不僅保有足夠的遮瑕力，讓痘疤、黑眼圈、雀斑、泛紅等等小瑕疵，通通從臉上消失，但同時又不用害怕因為遮瑕而顯得妝感厚重，小編打包票保證，這款氣墊粉餅絕對是好清透、好拍勻、好卸妝，外觀又好美！

（圖／記者陳思婷攝）

（圖／記者陳思婷攝）

新春限量霓光炫紅—特霧唇誘

過年不喝上兩杯怎麼行（好，可能不只兩杯）？不喜歡口紅沾的滿杯都是？那這支超防水、不沾杯、持久飽和的超級霧面感唇釉，你走過、路過就是別錯過！還有那特製的專業刷頭，人人都能精準刷出完美唇型以及均勻色調。哦！差點忘了說，這款共有三色，還都是亞洲限量色！

（圖／記者陳思婷攝）

M.A.C 

（圖／記者陳思婷攝）

福來運轉新年彩妝系列—超顯白氣墊粉餅

保濕做足才能讓底妝不浮粉、不脫妝，這是大家都知道的道理！所以，如果有一顆氣墊粉餅直接融合保水科技，讓你上妝同時也給予皮膚飽滿的水分，你抵擋得住它的魅力嗎？小編不行。如果再加上防水、顯白的功效，而且保持清爽與服貼妝感，你能狠下心拒絕購入它嗎？小編還是不行。

（圖／記者陳思婷攝）

（圖／記者陳思婷攝）

福來運轉新年彩妝系列—雙色腮紅、專業腮紅刷

過年熬夜打麻將導致臉色黯淡無光嗎？那就用高CP值、買一盒就擁有兩色的雙色腮紅來打造好氣色吧！用專業腮紅刷輕輕刷上後，那種不過度紅艷俗氣卻足以增添血色的效果，不論你是什麼風格、什麼年紀，都能完美的駕馭。當然，你只想單刷其中一色或是混疊兩種色系，都是使用它的好方法！

（圖／記者陳思婷攝）

福來運轉新年彩妝系列—時尚專業唇膏

正紅外殼再加上正紅唇膏，「一路紅到底」的設計不就是最適合過年的彩妝嗎？拿出來補妝也是氣勢如虹，哦！不對！根本不用補妝，因為它超防水。所以，小編又稱之為「見長輩專用款」，擦上它後可以維持漂亮又喜氣的唇色，長輩看了肯定心花怒放，相信你今年紅包應該可以多收好幾包了！

（圖／記者陳思婷攝）

Estée Lauder 

（圖／記者陳思婷攝）

發財紅限定版—絕對慾望奢華潤唇膏

唇紅齒白當真是所言不假！所以我們也可以藉由這句話，推論出紅色就是會顯白的道理。那麼，雅詩蘭黛這支超級滑順的正紅唇膏，也是你絕對不能錯過的名單之一！它塗抹起來相當均勻，帶有光澤感卻不油膩（這超重要，不然隨時看起來像吃過便當一樣，是能看嗎），絕對是拜年的首選（約會也可以）。

（圖／記者陳思婷攝）

Lancôme 

（圖／記者陳思婷攝）

絕對完美大理石潤色護唇膏

（圖／記者陳思婷攝）

拜託告訴我，哪個女孩可以抵擋大理石花紋的誘惑？蘭蔻這支融合純白與春日色調的潤色護唇膏，讓你保有好氣色的同時，又可以達到修復唇部肌膚的功效，有什麼好不入手的？再私心分享一個小編最愛的小巧思，這支潤色護唇膏是彈壓式設計，讓你可以一手打開口紅、一手打開手機前鏡頭準備補妝，再也不會手忙腳亂！

（圖／記者陳思婷攝）

NYX 

（圖／記者陳思婷攝）

澎澎泡芙氣墊唇釉

好的，顧名思義，這支氣墊唇釉一擦上，就能讓你嘴唇擁有「澎澎」的效果（適合約會使用無誤）！尤其是那特殊的泡芙氣墊刷頭，更是均勻唇色的一大功臣，你再也不用弄得手指全是唇膏，或是還要另外攜帶唇筆出門！一支澎澎泡芙氣墊唇釉在手，幫你搞定一整天的防水妝容（小編小撇步：當眼影或腮紅也是可以的）。

（圖／記者陳思婷攝）

百變玩味六色調色盤

想要特殊色，找NYX準沒錯！鮮豔的黃、偏螢光的粉、柔和的玫瑰粉、直白的紅、冷冽的紫、沉著的灰，通通聚集在這盤之中，取名為調色盤可真是一點都不過分！如果你跟小編一樣非常有實驗的精神，還可以利用它們彼此融合，疊擦出更豐富的色調（要小心就是了，顏色沒混好會變髒），玩出屬於自己的百變妝容！

（圖／記者陳思婷攝）

＃同場加映–來自編輯部唯一男性的直男怪編OS

看完前述實測文，編輯部唯一直男只想送給廣大女性同胞們一句話：「辛苦妳們了。」

古人有云女為悅己者容，不過卻也常從身邊女性朋友的口中聽到，女生化妝是為了跟姊妹分享、跟仇敵較勁，男生根本看不懂，好啊，所以現在是想怎樣？

美妝事業的成功，從最專業門外漢的角度來看，實在得歸功於各大品牌把每個消費者捧在手心疼。最近出油了，霧面妝感馬上流行回來，嘴唇龜裂了，開架式護唇產品即刻救援（對，比地表最強老爹還強），不知道該入手哪個色號的眼影，乾脆增加每盤的用色、降低單色的份量，成本不變，銷售扶搖直上。

我還是不懂赭紅、酒紅、胭脂紅究竟差在哪，但關於美妝產品療癒了某些男人永遠碰不著的部分，小的合上掌心，感激涕零。

（圖／記者陳思婷攝）

如同直男怪編所云，現代女人化妝的目的，早已從「為悅己者容」，進化成「為自己而容」！而且人生嘛，努力工作不正是為了讓自己活得更好、更美嗎？既然都知道這麼多好用的彩妝品，不入手怎麼對得起自己（對不起錢包就是了）！

這些紅通通，喜氣洋洋的包裝設計，除了自己使用增添點福氣，小編發現這些新春限量系列的彩妝，多半是基礎大地色系，或各年齡層使用都能上手的亮麗色彩，買來孝敬長輩，比起純包紅包更有巧思，你說是不是？

不管了，今天不加班，我先殺去百貨公司買一買！！！

【延伸閱讀】

｜Wazaiii Street Snap｜臺北女生怎麼穿？
奢侈品與平價時尚如何達成完美交集？Uniqlo U或許能給你解答
新春制勝彩妝Wazaiii大蒐羅－彩妝師與美妝YouTuber都想擁有的限量彩妝，你還不跟上嗎？

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關鍵字：

Wazaiii, 觀點, 時尚, fashion, 新春限量彩妝, 編輯部實測
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