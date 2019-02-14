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賽琳娜燦笑回歸IG！海邊比基尼照曬身材　破1300萬讚

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@selenagomez、Lisa Marie Fernandez、Top Shop、達志影像

深受全球粉絲愛戴的賽琳娜（Selena gomez），曾在2017年為好友進行了腎臟移植手術，讓她的身體狀況不如以往，加上與小賈斯汀戀情畫下句點，賽琳娜身心俱疲，還曾經緊急送醫兩次，去年底也暫時告別Instagram，讓粉絲們都心疼不已，不過今年初開始漸漸回歸，近日還大方秀出與友人的泳裝照，看來健康又美麗！

▲selena海邊遊玩。（圖／翻攝自Selena IG）

▲selena海邊遊玩。（圖／翻攝自Selena IG）

這篇貼文PO出來，短短一天便吸引了1300多萬讚，賽琳娜與好友的黑白泳裝趴，看起來非常開心，雖然比起以往身材明顯豐腴不少，但是賽琳娜大方秀出她的小麥膚色，還有招牌的可愛笑臉，健康開心的模樣才是最重要的。

▲selena海邊遊玩。（圖／翻攝自Selena IG）

▲selena海邊遊玩。（圖／翻攝自Selena IG）

賽琳娜也曾經說過：「美的迷思就是執著於對完美外形的癡迷」，這令許多現代女性不斷陷入自我憎恨、絕望的循環，所以女孩們本就該多愛自己一些，不需要向外界證明什麼。看到氣色好又滿面春光的賽琳娜，網友們都很替她開心，也表示很喜歡現在的她！

▲selena海邊遊玩。（圖／翻攝自Selena IG）

▲賽琳娜泳裝。（圖／翻攝自top shop）

身為國際巨星的賽琳娜，每到海邊戲水都一定會被狗仔、粉絲拍下照，身上的泳衣當然也就成了女孩們的焦點，像是她這次穿著的純白色泳裝，選擇的是高腰泳褲，說到復古高腰泳裝，賽琳娜以前就曾經穿過Lisa Marie Fernandez家的泳裝，許多復古、扭結、鈕扣的款式都相當受歡迎。

▲賽琳娜泳裝。（圖／翻攝自top shop）

▲賽琳娜。（圖／達志影像）

對時尚有獨到品味的賽琳娜，即使有錢又有大把的贊助商，她仍然喜愛一些平價品牌，像是上圖的泳裝系列，都是來自美國平價品牌Top Shop，泳裝折合台幣大約一千塊，價錢便宜卻也時尚好看，賽琳娜就曾穿著他們家的橘色比基尼參加遊艇趴～

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關鍵字：

賽琳娜, Selena gomez, 比基尼, 泳裝
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