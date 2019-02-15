天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

▲有些星座不喜歡社交，若他常跟你私混代表他真的很喜歡你。（圖／pakutaso）

編輯／借借

許多人愛熱鬧，有些人則不然，看似喜歡跟朋友聚會的背後，部分星座其實是有很多堅持的喔，比起一些質量不高的聚會，這3個星座會覺得不如一個人就好，連一向給人好社交的雙子座都在榜上，看看你是否也入選這份跌破大部分人眼鏡的TOP 3名單。

TOP 3 雙子座

給人靈活好動、八面玲瓏的雙子座，居然就在「不喜歡社交」的名單上入榜了，其實有社交能力跟喜不喜歡本身就是兩回事，不會排斥聚會，但跟安安靜靜的個人行程相比，雙子座更喜歡獨處的時光，隨性的喝杯咖啡，或者是在家看部電影，能讓你更容易思考，且不用為了一些聚會白目而心中介意。

▲雙子座很多時候其實喜歡一個人。（圖／pakutaso）

TOP 2 雙魚座

兩種不同性格相互衝突合二為一的雙魚座，其實是喜歡聚會的，但聚會朋友要在「同一個頻率」的群組上，不然你說什麼對方都無法理解，雙魚就會懶得跟你多談，所以去除掉公事上的交往，雙魚座的朋友狀態多半是「非常熟」、「很不熟」2種類別，且雙魚朋友從不多求，他們覺得有1、2個知心的已經足夠了。

▲雙魚知心好友不求多，幾個就好。（圖／Pixabay）

TOP 1 水瓶座

水瓶座是優雅與冷漠並行的性格，最討厭浪費時間的社交活動，基於對人生判斷的自成一格，在被迫社交的場所中，水瓶喜怒哀樂會非常明顯，全部表現在臉上也無所謂，值得告訴你水瓶座是不能勉強的，但他們並非不會與不想交際，只是會將時間花在「該相處的人」身上。

▲水瓶不喜歡被強迫的社交，若他玩得盡興一定是跟自己認定的好友一起。（圖／Pixabay）