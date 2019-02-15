fb ig video ETtoday search mobile

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

> >

▲▼閨蜜、好友、好朋友、友情、友誼。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲有些星座不喜歡社交，若他常跟你私混代表他真的很喜歡你。（圖／pakutaso）

編輯／借借

許多人愛熱鬧，有些人則不然，看似喜歡跟朋友聚會的背後，部分星座其實是有很多堅持的喔，比起一些質量不高的聚會，這3個星座會覺得不如一個人就好，連一向給人好社交的雙子座都在榜上，看看你是否也入選這份跌破大部分人眼鏡的TOP 3名單。

TOP 3 雙子座
給人靈活好動、八面玲瓏的雙子座，居然就在「不喜歡社交」的名單上入榜了，其實有社交能力跟喜不喜歡本身就是兩回事，不會排斥聚會，但跟安安靜靜的個人行程相比，雙子座更喜歡獨處的時光，隨性的喝杯咖啡，或者是在家看部電影，能讓你更容易思考，且不用為了一些聚會白目而心中介意。

▲▼女性獨自旅行慢慢成為趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雙子座很多時候其實喜歡一個人。（圖／pakutaso）

TOP 2 雙魚座
兩種不同性格相互衝突合二為一的雙魚座，其實是喜歡聚會的，但聚會朋友要在「同一個頻率」的群組上，不然你說什麼對方都無法理解，雙魚就會懶得跟你多談，所以去除掉公事上的交往，雙魚座的朋友狀態多半是「非常熟」、「很不熟」2種類別，且雙魚朋友從不多求，他們覺得有1、2個知心的已經足夠了。

▲閨蜜,聊天,八卦,閒聊,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雙魚知心好友不求多，幾個就好。（圖／Pixabay）

TOP 1 水瓶座
水瓶座是優雅與冷漠並行的性格，最討厭浪費時間的社交活動，基於對人生判斷的自成一格，在被迫社交的場所中，水瓶喜怒哀樂會非常明顯，全部表現在臉上也無所謂，值得告訴你水瓶座是不能勉強的，但他們並非不會與不想交際，只是會將時間花在「該相處的人」身上。

▲▼ 派對,喝酒,聚會,跑趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲水瓶不喜歡被強迫的社交，若他玩得盡興一定是跟自己認定的好友一起。（圖／Pixabay）

關鍵字：

星座, 社交, 好友, 好朋友, 冷漠, 交際
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬

曾開出兩次共7.6億元頭獎！超旺「百貨彩券行」　內行人才知

朋友中有人在暗戀你嗎？　讓你突然「清醒」的單身測驗 每天都運動，體重卻都沒降？5個瘦身小地雷一定要避開 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！ 南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！ 職場老鳥專用！面試當下「說自己有多好」已過時　5種方法讓你跳槽成功 《哆啦A夢》百寶袋、記憶吐司變超萌肩背包　走在街上好吸睛 2019最容易閃婚的星座Top 5 ！牡羊不衝動就空等、巨蟹穩定就嫁了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面