過度幻想、邀約遭拒！搞清這些「徵兆」　別再空等不值得的人

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

在這個事事求快的時代，時間是非常寶貴的，當你執著於一件事上時世界仍然快速運轉，許多機會就會悄悄溜走，「愛情」也是一樣，現代戀情的發展速度相對以往也快速很多，若是花了大把時間、過度執著於一個不適合的人身上，可能就會讓你錯過更多良機，別再白白等待，搞清這些觀念！

＃自我感覺良好

遇見了一個喜歡的對象，她的一舉一動你都會放大檢視，認為她的眼神、小動作都是為你做的，運氣好的話或許是真的，但是大部分都是因為你被對方魅力吸引，而暗自幻想的，搞不好對方完全沒有別的意思，你就自以為自己在對方眼裡是個特別的存在。

＃過於表達心意造成對方負擔

有些人在追求對象的時候，會因為無法控制喜歡的心情而過度汲汲營營想要得到這份感情，雖然自己總覺得沒有逼迫人家的意思，但是在你的表白、送禮或是黏人的表現上，就像是想要得到同等的回應，這些都有可能已經造成對方的壓力了，如果在表白心意後對方考慮了好幾天都沒結果，你也可以放棄了。

＃過度相信日久生情

雖然日久生情是非常有可能發生的，但是你也不要一昧的相信時間就能成就愛情，如果你認為只要不斷的付出，總有一天對方會看到、為此感動的，但是你喜歡人家，人家不一定要喜歡你啊，就算最後運氣好選擇跟你在一起了，多半也是出於對你的愧疚感、同情，或是把你當最後一個選擇。

＃真正互相吸引是不用刻意營造假象的

兩人互相看對眼的情況，通常在第一次見面就會知道，開始接觸、約會後，也只是在確認對方是否就跟自己想的一樣，真正能長久的愛情，是要相處起來舒適，喜歡彼此最自然、原本的樣貌，如果刻意營造一副面具才得到的愛情，從此以後只會更艱辛而已。

＃該放棄、另尋對象的三個時機點

「已讀不回、不讀不回三次換一個」、「約三次單獨約會被拒絕三次換一個」、「約會了五次以上卻沒有任何肢體接處」表示你們之間根本不來電，不要浪費時間在不會給你機會的對象上。

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