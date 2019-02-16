關穎夜市衫PK女兒名牌衣　自嘲「把最好的都留給她了」

記者陳雅韻／台北報導

育有2子1女的關穎，最愛與寶貝們一起玩親子穿搭，身為億萬千金的她，這回與長女CC合拍OOTD（Outfit of the Day），她的行頭難得敗下陣，因為她穿夜市買的599元大帽T，CC則是穿名牌童裝Young Versace的洋裝，她搞笑說：「麻麻把最好的都留給女兒了。」

▲關穎（左）穿夜市買的599元大帽T，CC則是穿Young Versace洋裝。（圖／翻攝Kwanterri IG，以下同）

關穎在士林夜市買了一件599元的韓貨Oversized大帽T，因為太喜歡，一口氣包了3個顏色，證明千金不是只愛名牌，平價單品也能穿出個人風格。但她疼愛兒女的心無庸置疑，三姊弟衣櫃裡不乏Moncler、GUCCI、Dolce & Gabbana、Mini Rodini與addidas Originals聯名款等知名品牌童裝。

▲關穎三個兒女都穿瑞典童裝Mini Rodini與adidas Originals的聯名款。

▲關穎老公朱志威扛著穿Moncler羽絨外套的兒女。

CC所穿的Young Versace洋裝，中央是品牌經典的粉色蛇魔女Logo，關穎為她搭配Monnalisa粉色亮片長靴，變身成時髦女孩，代她出征出席時尚活動。CC所穿的Young Versace童裝今年春夏依然走高調的Logo設計，辨識度百分百。

▲Young Versace春夏新款梅杜莎拼接印花長上衣12,780元。（圖／babyMADISON提供）

▲Young Versace經典梅杜莎衛衣8,680元。（圖／babyMADISON提供）

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